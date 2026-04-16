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Recomendaciones para reducir el consumo de energía durante el verano

Acciones simples como tomar una ducha o refrescarse con agua ayudan a reducir la temperatura corporal, disminuyendo la necesidad de utilizar ventiladores durante largos periodos o en altas velocidades.

Por revistaeyn.com Ante el incremento en el consumo eléctrico durante la temporada de calor, AES El Salvador presentó una serie de recomendaciones prácticas dirigidas a las familias, con el objetivo de promover el uso eficiente de la energía y contribuir al ahorro económico en los hogares. Bajo el concepto “Operación Ahorro”, la compañía destaca que no es necesario sacrificar la comodidad para enfrentar las altas temperaturas, sino adoptar hábitos inteligentes que permitan optimizar el consumo eléctrico.

“El verano representa una de las épocas de mayor demanda energética en los hogares. Pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar una diferencia significativa en la factura eléctrica”, expresó David Alvarenga, Jefe de Grandes Clientes de AES El Salvador. A continuación, los seis consejos clave compartidos por la empresa de energía: 1. Aprovechar el sol como secadora natural Durante el verano, el calor permite que la ropa se seque rápidamente al aire libre. Prescindir de ciclos adicionales en la lavadora y tender la ropa al sol reduce el consumo energético y elimina la humedad de forma natural. 2. Mantener limpio y ordenado el refrigerador El refrigerador es uno de los electrodomésticos que más energía consume en esta época. Evitar sobrecargarlo, reducir el tiempo de apertura y limpiar las bobinas traseras puede disminuir el gasto eléctrico hasta en un 15%, al facilitar el funcionamiento del motor.