El FMI advierte: subsidiar combustibles puede agravar la crisis económica global

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El alza del petróleo por la guerra presiona a economías emergentes a intervenir. Pero el FMI alerta que los subsidios distorsionan precios, elevan la deuda y retrasan el ajuste necesario.

Por: Revistaeyn.com - Agencias La escalada del precio del petróleo provocada por la guerra en Medio Oriente está obligando a los gobiernos a tomar decisiones urgentes. Pero, el Fondo Monetario Internacional lanzó una advertencia: los subsidios generalizados a los combustibles pueden agravar, en lugar de aliviar, la crisis económica. En su último informe Fiscal Monitor, el organismo plantea que, frente al shock energético, los países deberían evitar intervenir en los precios y optar por transferencias directas, temporales y focalizadas para proteger a los sectores más vulnerables.

La lógica es racional, pero políticamente difícil de aplicar. Si el precio de la energía sube, debe reflejarse en la economía para que la demanda se ajuste. “No tenemos energía. Tiene que ser más cara para todos, para que consumamos menos”, resumió Rodrigo Valdés, jefe de asuntos fiscales del organismo.

El dilema político: contener o ajustar

La recomendación del FMI choca con una realidad inmediata: el impacto social del aumento de los combustibles. En muchas economías emergentes, la suba del petróleo se traduce rápidamente en aumento del costo de vida, presión social y política. Frente a ese escenario, los subsidios aparecen como una herramienta rápida para contener el malestar. Pero el problema, advierte el FMI, es que esa respuesta tiene efectos colaterales. Básicamente, distorsiona los precios relativos, sostiene artificialmente la demanda de energía e incrementa el gasto público en un contexto fiscal frágil. Y, en última instancia, traslada el costo hacia adelante, amplificando los desequilibrios.

Centroamérica como caso testigo

La tensión entre teoría económica y realidad política ya se refleja en la región. Por caso, en Guatemala, el Congreso aprobó un subsidio temporal a los combustibles por tres meses, en un intento por amortiguar el impacto inmediato sobre consumidores y empresas.

La medida ilustra el dilema que enfrentan muchos gobiernos: aplicar disciplina fiscal y asumir el costo político o intervenir para contener la presión social, aun a riesgo de deteriorar las cuentas públicas Centroamérica, altamente dependiente de la importación de energía, es particularmente vulnerable a este tipo de shocks.



Un debate más amplio: deuda y fragilidad fiscal

El debate sobre subsidios se inscribe en un contexto más amplio de deterioro fiscal global. Según el FMI, la deuda pública mundial alcanzó el 93,9% del PIB en 2025, podría llegar al 100% en 2029 y superar el 120% en escenarios adversos. Al mismo tiempo, el costo de financiar esa deuda aumenta, en un entorno de tasas más altas. Esto reduce el margen de maniobra de los gobiernos justo cuando más necesitan intervenir. “La respuesta debe ser más disciplinada”, advirtió Era Dabla-Norris, subdirectora del área fiscal del FMI.

El verdadero desafío: lo que viene después