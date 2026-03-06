Lanzan servicio de asesoría en riesgo cibernético para todas las industrias

Tecnología & Cultura Digital

Por revistaeyn.com Sistemas Aplicativos SISAP (SISAP) anunció el lanzamiento del Servicio de Asesoría en Riesgo Cibernético de SISAP, impulsado por X-Analytics. Este servicio equipa a las organizaciones con herramientas avanzadas para cuantificar el riesgo cibernético en términos financieros, priorizar inversiones y alinear estrategias de seguridad con objetivos empresariales. Este lanzamiento también cuenta con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, que impulsa iniciativas de fortalecimiento en ciberseguridad en la región.

Como parte de esta colaboración, SISAP y X-Analytics estarán desarrollando una serie de eventos en América Latina, iniciando en Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Panamá, con el objetivo de capacitar a líderes empresariales y organismos en la gestión de riesgos cibernéticos con visión estratégica. El Servicio de Asesoría en Riesgo Cibernético de SISAP cierra esta brecha, aprovechando las capacidades probadas de X-Analytics para ofrecer insights accionables en planificación presupuestaria, reducción de riesgos y reportes ejecutivos. Clientes como Global Bank en Panamá, gracias a un modelo de asesoría impulsado por X-Analytics, demuestran el impacto real: optimización presupuestaria y reducción de riesgos medible. “El lanzamiento de nuestro Servicio de Asesoría en Riesgo Cibernético marca la evolución de SISAP hacia un asesor estratégico, transformando el riesgo cibernético en ventaja empresarial,” dijo Cristian Frazzini, Director de Asociaciones Globales en X-Analytics.