Ricardo Migoya: creador de cultura emprendedora y talento en IA

Por: Claudia Contreras - Estrategia & Negocios

Ricardo Francisco Migoya es experto en potenciar el emprendimiento desde ambos lados: la academia y desde Maslow, la plataforma SaaS de recursos humanos que centraliza, automatiza y personaliza los beneficios, incentivos, recompensas y compensaciones corporativas.

Migoya suma más de 17 años de experiencia en la intersección de recursos humanos, negocios y tecnología, y lidera desde Ciudad de México la expansión de la compañía en México y Centroamérica.

En paralelo, es profesor de Reinvención de Negocios en la carrera de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México (campus Santa Fe) y profesor titular de Cultura Digital en la Universidad de Palermo, en Argentina. Es miembro de Entrepreneurs’ Organization (EO) México.

¿Cómo se crea cultura de innovación? Para Migoya, esto pasa por dos momentos: cambiar las reglas del juego desde cero o quitar un dolor, desde algo que ya existe. Es reconocer que algo no funciona “que nadie lo ve” y lo hace funcional. Agregó que el avance tecnológico ha impulsado a las empresas a adaptarse constantemente, y que los emprendedores deben enfocarse en resolver necesidades concretas del mercado.

“La tecnología nos desafía todo el tiempo. Innovar también puede significar hacer algo más simple, más eficiente o más rápido”.

¿Cómo se mide un proyecto exitoso? Para Migoya, un proyecto exitoso parte de tres factores: la visión del fundador, la escalabilidad del modelo de negocio y su capacidad de ajustarse al mercado. “Hay que ver quién es el fundador, cómo piensa implementar su idea y qué alcance puede tener. Si es un proyecto en etapa temprana, le pediría que busque el product market fit (encaje producto - mercado)”, explicó.

Para Maslow, ese momento en que una empresa o startup ofrece un producto que satisface una necesidad real y específica de un mercado es la clave más allá de los números, las proyecciones y el equipo que busca financiamiento.

“Ahí está la llave mágica: cuando el producto hace fit y en definitiva es que alguien te lo compre”. Insiste: “Puede ser desde producto, puede ser desde marketing, desde la capacidad de ahorro que pueden lograr y la velocidad”.