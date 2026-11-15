Ricardo Migoya: creador de cultura emprendedora y talento en IA

Por: Claudia Contreras - Estrategia & Negocios
Ricardo Francisco Migoya es experto en potenciar el emprendimiento desde ambos lados: la academia y desde Maslow, la plataforma SaaS de recursos humanos que centraliza, automatiza y personaliza los beneficios, incentivos, recompensas y compensaciones corporativas.
Migoya suma más de 17 años de experiencia en la intersección de recursos humanos, negocios y tecnología, y lidera desde Ciudad de México la expansión de la compañía en México y Centroamérica.
En paralelo, es profesor de Reinvención de Negocios en la carrera de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México (campus Santa Fe) y profesor titular de Cultura Digital en la Universidad de Palermo, en Argentina. Es miembro de Entrepreneurs’ Organization (EO) México.
¿Cómo se crea cultura de innovación? Para Migoya, esto pasa por dos momentos: cambiar las reglas del juego desde cero o quitar un dolor, desde algo que ya existe. Es reconocer que algo no funciona “que nadie lo ve” y lo hace funcional. Agregó que el avance tecnológico ha impulsado a las empresas a adaptarse constantemente, y que los emprendedores deben enfocarse en resolver necesidades concretas del mercado.
“La tecnología nos desafía todo el tiempo. Innovar también puede significar hacer algo más simple, más eficiente o más rápido”.
¿Cómo se mide un proyecto exitoso? Para Migoya, un proyecto exitoso parte de tres factores: la visión del fundador, la escalabilidad del modelo de negocio y su capacidad de ajustarse al mercado. “Hay que ver quién es el fundador, cómo piensa implementar su idea y qué alcance puede tener. Si es un proyecto en etapa temprana, le pediría que busque el product market fit (encaje producto - mercado)”, explicó.
Para Maslow, ese momento en que una empresa o startup ofrece un producto que satisface una necesidad real y específica de un mercado es la clave más allá de los números, las proyecciones y el equipo que busca financiamiento.
“Ahí está la llave mágica: cuando el producto hace fit y en definitiva es que alguien te lo compre”. Insiste: “Puede ser desde producto, puede ser desde marketing, desde la capacidad de ahorro que pueden lograr y la velocidad”.
IA con un rol más activo en los negocios
Migoya es experto en desarrollar sistemas de recompensa donde cada miembro del equipo obtenga una retribución óptima por su trabajo, adaptada a sus necesidades individuales.
Desde Maslow, han creado un sistema en el que asignan puntos a los colaboradores en las empresas: por desempeño, antigüedad, cumpleaños o reconocimientos que pueden canjearse libremente. En sus clases, pide trabajos que exijan usar Inteligencia Artificial: “Si no, estos jóvenes van a salir de la universidad y se van a encontrar con que ya no alcanza con poner en el CV que manejan Excel”.
Migoya propone a toda empresa lanzarse y mantener una cultura de producto mínimo viable (Minimum Viable Product). “Trabajamos mucho en MVP, en prototipos y en poder buscar que ese MVP rápidamente pueda entrar en el mercado. Si no funciona, lo quitamos y probamos otra cosa”.
Aconseja en las empresas: hablar del fracaso como aprendizaje necesario. “Habría que quitarle al fracaso la connotación de morir. Es aprendizaje, resiliencia, pivotear y probar de nuevo”, dice, y anota que las startups tienen “la cintura” para hacerlo, a diferencia de las grandes corporaciones con engranajes rígidos.
También advierte al ego del fundador o innovador: “El peor error es creer que uno tiene la verdad absoluta del producto”. Resume su consejo así: “Entregá tu producto y pedí que te lo destruyan. Cuando ya no puedan destruirlo, estás por buen camino”. Apunta: “Muchas de las empresas que a veces se empiezan a ir a pique y no terminan desapareciendo es por esto: muchas veces los mismos fundadores no escuchan, creen que se las saben todas, tienen la verdad absoluta del producto y el mercado por ahí te juega algunas malas pasadas: no es el momento o no es el mercado correcto en el que estás entrando o no pudiste escalar lo suficiente”.
De cara al futuro, su recomendación para procesos de innovación es: “Busquen verticales donde realmente falte innovación, donde haya pocos jugadores. Si te ponés en la fila con el resto, ¿qué más me estás ofreciendo?”. Profundiza: “Busca los dolores del cliente. Si logras dar valor real, la disrupción llega sola”.
A los emprendedores, señala: “Latinoamérica, por nuestras historias políticas y económicas, se ha convertido en un polo lleno de ideas extraordinarias que pueden competir a nivel internacional. No hay ideas en otros lugares porque ya está todo resuelto; acá, todo lo que nos ha pasado nos convierte en seres que resuelven”