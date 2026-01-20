Citi otorga US$20 millones a Davivienda para apoyo a PYMES de El Salvador

Finanzas

Los fondos serán para préstamos destinados a su cartera de Pequeñas y Medianas Empresas, financiando así actividades vinculadas al comercio social de El Salvador.

Por revistaeyn.com Citi estructuró recientemente un préstamo por US$20 millones de impacto social y comercio para Davivienda, que apoyará a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), promoverá la inclusión financiera y fortalecerá la resiliencia económica de El Salvador. La cantidad aprobada se destinarán a dar a las pequeñas empresas un mejor acceso a financiación que puedan utilizar para expandir sus operaciones, la adopción digital de productos y servicios financieros, contribuir a la economía y crear empleo.

"Esta colaboración apoyará la columna vertebral de la innovación y el empleo, empoderando a las empresas locales para prosperar. Seguimos comprometidos a ayudar a impulsar el desarrollo sostenible y las oportunidades equitativas en nuestro país", comentó Ana Cristina López, directora ejecutiva de Citi El Salvador. Esta transacción apoya el objetivo de Finanzas Sociales de Citi de facilitar el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas para 15 millones de hogares de bajos ingresos, incluidas 10 millones de mujeres, en mercados emergentes, y respalda el objetivo de Citi de financiar y facilitar US$1 billón en finanzas sostenibles para 2030.