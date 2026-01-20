Citi otorga US$20 millones a Davivienda para apoyo a PYMES de El Salvador

Por revistaeyn.com
Citi estructuró recientemente un préstamo por US$20 millones de impacto social y comercio para Davivienda, que apoyará a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), promoverá la inclusión financiera y fortalecerá la resiliencia económica de El Salvador.
La cantidad aprobada se destinarán a dar a las pequeñas empresas un mejor acceso a financiación que puedan utilizar para expandir sus operaciones, la adopción digital de productos y servicios financieros, contribuir a la economía y crear empleo.
"Esta colaboración apoyará la columna vertebral de la innovación y el empleo, empoderando a las empresas locales para prosperar. Seguimos comprometidos a ayudar a impulsar el desarrollo sostenible y las oportunidades equitativas en nuestro país", comentó Ana Cristina López, directora ejecutiva de Citi El Salvador.
Esta transacción apoya el objetivo de Finanzas Sociales de Citi de facilitar el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas para 15 millones de hogares de bajos ingresos, incluidas 10 millones de mujeres, en mercados emergentes, y respalda el objetivo de Citi de financiar y facilitar US$1 billón en finanzas sostenibles para 2030.
"Nos enorgullece afirmar alianzas que generan avances en El Salvador, especialmente con Citi, como uno de nuestros socios estratégicos en la financiación internacional. Como Davivienda, estamos comprometidos a seguir generando oportunidades y recursos para impulsar el crecimiento sostenible de pequeñas empresas; contribuyendo juntos, como bancos líderes, al desarrollo económico y social", comentó Gerardo J. Simán, presidente ejecutivo de Davivienda El Salvador.