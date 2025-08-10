Schneider Electric adquiere una participación mayoritaria en Motivair

Por revistaeyn.com
Schneider Electric anunció que ha firmado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Motivair Corporation ("Motivair"), una empresa especializada en soluciones de refrigeración líquida y gestión térmica avanzada para sistemas de computación de alto rendimiento.
Esta transacción fortalece el portafolio de Schneider Electric en refrigeración líquida directa al chip y soluciones térmicas de alta capacidad, mejorando su oferta actual e impulsando la innovación en tecnologías de refrigeración.
Según los términos de la transacción, Schneider Electric adquirirá inicialmente un 75 % de participación mayoritaria en Motivair por un monto en efectivo de US$850 millones, que incluye el valor de un beneficio fiscal, valorando a Motivair en un múltiplo de un solo dígito medio sobre los ingresos proyectados para el año fiscal 2025.
La transacción está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias requeridas, y se espera que se complete en los próximos trimestres. Al completarse, Motivair se integrará dentro del negocio de Gestión de Energía de Schneider Electric. El Grupo espera adquirir el 25 % restante de las participaciones minoritarias en 2028.
Con sede en Buffalo, Nueva York, Motivair fue fundada en 1988 y actualmente cuenta con más de 150 empleados. Aprovechando su capacidad en ingeniería y conocimiento del sector, Motivair ofrece una gama de productos, incluyendo Unidades de Distribución de Refrigerante (CDUs), Intercambiadores de Calor de Puerta Trasera (RDHx), Placas Frías y Unidades de Disipación de Calor (HDUs), además de enfriadores para gestión térmica.
Aunque la refrigeración líquida no es una tecnología nueva, su aplicación específica en centros de datos y entornos de inteligencia artificial representa un mercado emergente con un alto potencial de crecimiento en los próximos años.
Motivair cuenta con años de experiencia en la refrigeración de las supercomputadoras más rápidos del mundo mediante soluciones de refrigeración líquida. En los últimos trimestres, la compañía ha registrado un crecimiento de dos dígitos y se espera que esta tendencia continúe mientras amplía su enfoque para ofrecer soluciones de refrigeración líquida de extremo a extremo a varios de los principales clientes de centros de datos e inteligencia artificial.
Peter Herweck, CEO de Schneider Electric, comentó: "La adquisición de Motivair representa un paso importante para fortalecer aún más nuestra posición de liderazgo en toda la cadena de valor de los centros de datos. El exclusivo portafolio de refrigeración líquida de Motivair complementa nuestra propuesta de valor en refrigeración para centros de datos y refuerza nuestra posición destacada en la construcción de centros de datos, desde la red hasta el chip y del chip al enfriador.”
Rich Whitmore, presidente y CEO de Motivair Corporation, quien continuará liderando la empresa desde Buffalo, NY, tras el cierre de la transacción, añadió: "Schneider Electric comparte nuestros valores fundamentales y nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia."
La presencia de Schneider Electric en el mercado de centros de datos y redes, que representó el 21 % de los pedidos del Grupo en el año fiscal 2023, ha sido un factor clave de crecimiento, con ventas que han crecido a una tasa compuesta de dos dígitos desde 2017 y se espera que continúen en los próximos años.