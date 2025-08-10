Schneider Electric adquiere una participación mayoritaria en Motivair

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Schneider Electric anunció que ha firmado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Motivair Corporation ("Motivair"), una empresa especializada en soluciones de refrigeración líquida y gestión térmica avanzada para sistemas de computación de alto rendimiento. Esta transacción fortalece el portafolio de Schneider Electric en refrigeración líquida directa al chip y soluciones térmicas de alta capacidad, mejorando su oferta actual e impulsando la innovación en tecnologías de refrigeración.

Según los términos de la transacción, Schneider Electric adquirirá inicialmente un 75 % de participación mayoritaria en Motivair por un monto en efectivo de US$850 millones, que incluye el valor de un beneficio fiscal, valorando a Motivair en un múltiplo de un solo dígito medio sobre los ingresos proyectados para el año fiscal 2025. La transacción está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias requeridas, y se espera que se complete en los próximos trimestres. Al completarse, Motivair se integrará dentro del negocio de Gestión de Energía de Schneider Electric. El Grupo espera adquirir el 25 % restante de las participaciones minoritarias en 2028. Con sede en Buffalo, Nueva York, Motivair fue fundada en 1988 y actualmente cuenta con más de 150 empleados. Aprovechando su capacidad en ingeniería y conocimiento del sector, Motivair ofrece una gama de productos, incluyendo Unidades de Distribución de Refrigerante (CDUs), Intercambiadores de Calor de Puerta Trasera (RDHx), Placas Frías y Unidades de Disipación de Calor (HDUs), además de enfriadores para gestión térmica.