Sector agropecuario de Costa Rica dice que tipo de cambio 'los destruye'

Empresas & Management

Productores dicen que reciben sus ingresos en dólares por la venta de productos en el exterior, pero la mayoría de sus costos operativos —salarios, energía, combustibles, insumos agrícolas y cargas sociales— se pagan en colones.

Por revistaeyn.com La sostenida apreciación del colón frente al dólar ha encendido las alertas en el sector agropecuario de Costa Rica, donde productores y agroindustriales advierten sobre un deterioro progresivo de su competitividad y rentabilidad. La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) hizo un llamado a las autoridades del Banco Central de Costa Rica ante lo que califican como un comportamiento preocupante del tipo de cambio. Según la organización, la tendencia a la baja del dólar —que en los últimos meses ha alcanzado niveles similares a los de hace más de 20 años— "está golpeando con fuerza a quienes generan divisas a través de la exportación".

El problema, explican, radica en una ecuación desigual: mientras los productores agropecuarios reciben sus ingresos en dólares por la venta de productos en el exterior, la mayoría de sus costos operativos —salarios, energía, combustibles, insumos agrícolas y cargas sociales— se pagan en colones. Sin embargo, estos gastos no han experimentado una reducción proporcional a la caída del tipo de cambio. En términos prácticos, la CNAA sostiene que la apreciación del colón actúa como un incentivo a las importaciones y, al mismo tiempo, como un castigo para las exportaciones. Al abaratarse los bienes importados, aumenta la competencia externa en el mercado local, mientras que los exportadores reciben menos colones por cada dólar que generan. Esta combinación, aseguran, "ha llevado al cierre de operaciones de varias empresas del sector, especialmente en actividades agrícolas orientadas a mercados internacionales". No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE El impacto no se limita a los balances financieros. La reducción de márgenes y el cierre de fincas o plantas agroindustriales se traducen en más desempleo y menor dinamismo económico en comunidades que dependen directamente de la producción agrícola.