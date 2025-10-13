Empresarios del sector consumo en Centroamérica anticipan estabilidad de precios

Inteligencia E&N

La mayoría de los ejecutivos en Latinoamérica espera que la rentabilidad de sus negocios y la situación económica en sus países se mantenga estable, lo que refleja un clima de cautela más que de optimismo o pesimismo, revela encuesta del Grupo Ohla.

Por revistaeyn.com Uno de cada dos altos ejecutivos del sector consumo y retail en Latinoamérica anticipa que los precios seguirán aumentando en los próximos seis meses, mientras que el aumento de los costos e insumos se consolida como el principal riesgo para las empresas. Así lo revela la VI Encuesta Regional de Perspectivas Económicas de Ejecutivos del Sector Consumo y Retail en Latinoamérica elaborada por Grupo Ohla, que recoge la visión de los líderes del sector sobre las condiciones actuales y las proyecciones para 2025. Consultados sobre cómo se comportarán los precios en los próximos seis meses, un 49 % de los ejecutivos anticipa que continuarán al alza. Esta cifra, aunque aún mayoritaria, muestra una baja respecto al 57 % registrado en la edición anterior.

El estudio, que recoge la opinión de cerca de 400 altos ejecutivos de distintos países de la región, revela que la inflación y el aumento de los costos continúan siendo los principales desafíos para las empresas. En el caso de Centroamérica y el Caribe y Colombia crece la percepción de estabilidad de la inflación con cerca de 45 % proyectando que se mantendrán. México lidera el pesimismo regional, con un 60 % de los encuestados que prevé un alza de precios, mientras que Argentina muestra la visión más positiva de la medición, con un 76 % de los directivos anticipando que los precios se mantendrán. Esta cifra representa un aumento significativo respecto de la edición anterior, que ya era la más positiva de la región.

Situación económica

A nivel macroeconómico, el 49 % de los encuestados considera que la situación económica de su país se mantendrá sin mayores cambios, destacando mejores perspectivas en Chile, Colombia y Perú en comparación con la medición previa. En contraste, México muestra un retroceso significativo en las percepciones: el 46 % de los ejecutivos anticipa un deterioro en la situación económica, consolidando al país como el más pesimista de la región. En Argentina, en tanto, se observa un ajuste hacia una visión más cauta respecto de la edición anterior, aunque continúa siendo uno de los mercados con expectativas relativamente más positivas frente a sus pares latinoamericanos. En cuanto a la rentabilidad de los negocios, los resultados del estudio muestran una visión dividida: el 39 % de los participantes espera que se mantenga sin cambios respecto de 2024, un 34 % anticipa una disminución y un 27 % proyecta una mejora durante 2025.