Manufactura tecnológica, Servicios digitales y Agroalimentación impulsarían PIB de Costa Rica, según informe

Estos tres sectores pueden generar entre US$15 a US$25 billones y transformar siete sectores de la economía costarricense, gracias a la posición relativa del país en el mundo, de acuerdo con el informe de McKinsey & Company.

Por revistaeyn.com América Latina tiene en este momento una oportunidad única para elevar su productividad y Costa Rica es uno de los países que supera la media regional de crecimiento, alcanzando un 3,9 % anual en los últimos 25 años. Esta cifra se compone de 1,5 puntos porcentuales aportados por la fuerza laboral y 2,4 puntos de productividad. No obstante, este crecimiento está por debajo de otros países de referencia como Turquía, Egipto, Asia Emergente, Malasia y Polonia, por lo que hay varias capacidades que se pueden desarrollar para aprovechar el momento e impulsar la economía costarricense, de acuerdo con el informe de McKinsey & Company, titulado “Aprovechando el momento: la oportunidad económica de América Latina”.

El desarrollo de la fuerza laboral ha sido uno de los principales motores de crecimiento en Latinoamérica, sin embargo, tomando en cuenta las bajas tasas de natalidad y el envejecimiento de la población, no queda más que aumentar la productividad para no perder competitividad en un marco donde otras naciones están teniendo un mejor desempeño gracias a la inversión. El informe apunta que Costa Rica tiene una buena posición para responder a tendencias globales a través de tres pilares: la revitalización de la base industrial, avanzar en la digitalización y aprovechar los recursos naturales. Un 44 % del potencial de crecimiento del Producto Interno Bruto del país para el 2040 se puede cubrir con estos tres enfoques. Para el caso nacional, se destacan tres sectores en los cuales el país tiene la oportunidad de impulsar la productividad y generar un total de US$15 a US$25 billones hasta el 2040: *Manufactura tecnológica de nueva generación (tecnologías avanzadas como IoT, IA, procesos de producción inteligente) *Servicios digitales (análisis de datos, ciberseguridad, soluciones basadas en software) *Agroalimentación (agricultura y procesamiento de alimentos con innovaciones y prácticas sostenibles).