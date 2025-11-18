Empresas & Management

Supermercados Xtra anuncia transición en el cargo de presidente ejecutivo

El nuevo presidente ejecutivo designado, Jean Christophe Tijeras, cuenta con una trayectoria en el sector retail, con experiencia en mercados como Argentina, Francia, Uruguay y Venezuela.

    La llegada de Jean Christophe Tijeras representa una nueva etapa de crecimiento para Supermercados Xtra, manteniendo el foco estratégico y la visión de largo plazo de la compañía. Foto de cortesía
Por revistaeyn.com

Supermercados Xtra anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, Jean Christophe Tijeras asumirá el cargo de presidente ejecutivo de la compañía, en reemplazo de Alberto Calvo, quien ocupará la posición hasta el 31 de diciembre de 2025.

Durante su gestión, Alberto lideró un importante proceso de transformación y fortalecimiento del negocio, impulsando el crecimiento sostenido de la cadena en Panamá.

El nuevo presidente ejecutivo designado, Tijeras, cuenta con una trayectoria en el sector retail, con experiencia en mercados como Argentina, Francia, Uruguay y Venezuela. Su llegada representa una nueva etapa de crecimiento para Supermercados Xtra, manteniendo el foco estratégico y la visión de largo plazo de la compañía.

La Junta Directiva destacó que esta transición ha sido cuidadosamente planificada para garantizar la continuidad operativa, financiera y comercial de la empresa, reafirmando el compromiso de Xtra con sus clientes, colaboradores, proveedores y aliados.

Con 60 tiendas en Panamá, Supermercados Xtra es la cadena líder en precios bajos en Panamá, enfocada en ofrecer a las familias panameñas una experiencia de compra accesible, conveniente y cercana.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

