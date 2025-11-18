Supermercados Xtra anuncia transición en el cargo de presidente ejecutivo

Por revistaeyn.com

Supermercados Xtra anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, Jean Christophe Tijeras asumirá el cargo de presidente ejecutivo de la compañía, en reemplazo de Alberto Calvo, quien ocupará la posición hasta el 31 de diciembre de 2025.

Durante su gestión, Alberto lideró un importante proceso de transformación y fortalecimiento del negocio, impulsando el crecimiento sostenido de la cadena en Panamá.