Telefónica perdió 411 millones de euros a marzo por salidas de Hispanoamérica

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La compañía ha crecido en clientes un 5,3 %, al alcanzar los 297,9 millones, impulsados por los accesos de fibra hasta el hogar, que crecieron un 8,6 %, hasta los 13,98 millones.

Por Agencia EFE Telefónica perdió en el primer trimestre del año 411 millones de euros afectada por las ventas de negocios en Colombia, Chile y México, lo que supone una reducción del 68 % respecto a lo perdido un año antes, cuando las salidas de Argentina y Perú tuvieron más peso en sus resultados. Según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de no tener en cuenta las operaciones de Hispam, que le supusieron 807 millones de euros, habría ganado 386 millones en el primer trimestre, un 21,5 % menos que en el ejercicio pasado.

La facturación de la multinacional presidida por Marc Murtra creció un 0,4 %, hasta los 8.127 millones de euros -un 0,8 % sin contemplar el tipo de cambio de moneda- empujada por el incremento de los ingresos por servicios en un 1,1 % y compensada parcialmente por una caída de la venta de terminales, en un 2,4 %. Su cifra de negocio creció en España un 2 %, hasta los 3.233 millones de euros, y en Brasil, un 7,4 %, hasta los 2.511 millones; pero cayó en Alemania, un 8,6 %, hasta los 1.880 millones. Mientras, la deuda financiera neta se redujo un 6,3 %, hasta los 25.342 millones como consecuencia de las desinversiones financieras netas, que le han supuesto 2.300 millones, principalmente por las ventas en Colombia y Chile.

Confirmado el dividendo de 2026

La deuda se vio lastrada por la generación negativa de flujo de caja libre por 571 millones de euros, por la remuneración a accionistas por 136 millones, así como "otros factores netos" por 148 millones de euros, especialmente por la deuda en reales brasileños. El resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado creció un 1,8 %, hasta los 2.836 millones de euros, mientras que la inversión en capital cayó un 1 %, hasta los 866 millones. La compañía ha crecido en clientes un 5,3 %, al alcanzar los 297,9 millones, impulsados por los accesos de fibra hasta el hogar, que crecieron un 8,6 %, hasta los 13,98 millones. También aumentaron sus clientes de TV de pago, hasta 7,32 millones, un 0,4 % más, y los de servicio de mayoristas, un 4,9 %, hasta los 22,2 millones Sin embargo, cayeron los clientes de contrato, un 4,7 %, hasta los 102,9 millones.