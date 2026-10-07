Telefónica se prepara para poner fin a 25 años en México tras el aval a su venta

De acuerdo con la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) la concentración entre Teléfonica y el consorcio estadounidense entre OXIO y Newfoundland Capital Management tiene “pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concurrencia y competencia económica”.

La española Telefónica encara la recta final de su salida de México, donde opera desde 2001, después de que la autoridad antimonopolio autorizara la venta de Movistar a Melisa Acquisition por US$450 millones.

Por ello, el regulador mexicano permitió avanzar hacia el cierre de una operación acordada el pasado 7 de abril entre Telefónica Hispanoamérica y Melisa Acquisition.

El acuerdo comprende el total de las acciones que Telefónica posee, directa e indirectamente, en Pegaso PCS y Celular de Telefonía, las dos sociedades que integran Telefónica México, por un valor de empresa de 450 millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales antes del cierre.

La CNA concedió a las partes seis meses desde la notificación para consumar la operación, plazo que puede ampliarse una vez por un periodo igual, por lo que el aval todavía no supone que la compraventa haya quedado formalmente concluida.

La salida del grupo español no supondrá, al menos de inicio, la desaparición de Movistar en México.

OXIO anunció al presentar la adquisición que la compañía, con más de 20 millones de clientes móviles, continuará operando con la marca y con su actual equipo directivo.

El comprador pretende migrar progresivamente la operación hacia su plataforma de telecomunicaciones basada en la nube, con la que busca convertir a Movistar México en un operador más digital y apoyado en infraestructura de terceros.