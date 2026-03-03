Plataforma tecnológica Propi levanta US$4,2 millones en inversiones

Con esta ronda, Propi acumula US$7 millones levantados desde su fundación y proyecta fortalecer su expansión regional, consolidando su presencia en Centroamérica y evaluando nuevas oportunidades en otros mercados emergentes de América Latina.

Propi, plataforma tecnológica enfocada en la digitalización del mercado inmobiliario residencial en Centroamérica, anunció el cierre de una ronda "seed" por US$4,2 millones, respaldada por instituciones estratégicas del sector inmobiliario y financiero regional, además de family offices y fondos de venture capital, incluyendo Second Century Ventures.

“Los mercados residenciales sub atendidos de América Latina representan una oportunidad transaccional anual cercana a los US$45.000 millones y, en conjunto, solo están por debajo de México en volumen dentro de la región”, afirmó José Mario Ávila, CEO y cofundador de Propi.

Fundada en 2023, Propi ha facilitado más de US$300 millones en transacciones inmobiliarias digitales en El Salvador, Guatemala y Panamá. Desde su lanzamiento, la plataforma ha agregado más de US$4.000 millones en inventario residencial histórico, incluyendo nuevos desarrollos, propiedades en reventa y viviendas en alquiler.

El modelo de la compañía combina infraestructura de datos, integración financiera y procesos digitales estandarizados. A través de alianzas con actores del ecosistema de pagos y remesas, Propi incorpora datos transaccionales recurrentes dentro de modelos propios de análisis de riesgo.

Integra el comportamiento de pago de alquileres, puntualidad y consistencia, como parte de esquemas de "scoring" alternativo, con el objetivo de ampliar el acceso a financiamiento en mercados históricamente sub bancarizados.