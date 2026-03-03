Plataforma tecnológica Propi levanta US$4,2 millones en inversiones

Por revistaeyn.com
Propi, plataforma tecnológica enfocada en la digitalización del mercado inmobiliario residencial en Centroamérica, anunció el cierre de una ronda "seed" por US$4,2 millones, respaldada por instituciones estratégicas del sector inmobiliario y financiero regional, además de family offices y fondos de venture capital, incluyendo Second Century Ventures.
Con esta ronda, Propi acumula US$7 millones levantados desde su fundación y proyecta fortalecer su expansión regional, consolidando su presencia en Centroamérica y evaluando nuevas oportunidades en otros mercados emergentes de América Latina.
“Los mercados residenciales sub atendidos de América Latina representan una oportunidad transaccional anual cercana a los US$45.000 millones y, en conjunto, solo están por debajo de México en volumen dentro de la región”, afirmó José Mario Ávila, CEO y cofundador de Propi.
Fundada en 2023, Propi ha facilitado más de US$300 millones en transacciones inmobiliarias digitales en El Salvador, Guatemala y Panamá. Desde su lanzamiento, la plataforma ha agregado más de US$4.000 millones en inventario residencial histórico, incluyendo nuevos desarrollos, propiedades en reventa y viviendas en alquiler.
El modelo de la compañía combina infraestructura de datos, integración financiera y procesos digitales estandarizados. A través de alianzas con actores del ecosistema de pagos y remesas, Propi incorpora datos transaccionales recurrentes dentro de modelos propios de análisis de riesgo.
Integra el comportamiento de pago de alquileres, puntualidad y consistencia, como parte de esquemas de "scoring" alternativo, con el objetivo de ampliar el acceso a financiamiento en mercados históricamente sub bancarizados.
Adicionalmente, la empresa ha desarrollado una capa operativa integrada a canales como WhatsApp, permitiendo que gran parte de las interacciones comerciales y procesos transaccionales ocurran dentro de aplicaciones.
“Nuestra misión es digitalizar todo el ciclo de vida de la transacción inmobiliaria. Estamos consolidando una infraestructura unificada que conecta datos, capital y financiamiento dentro de un mismo entorno tecnológicoˮ, señaló Eduardo Francés, cofundador y COO de Propi.