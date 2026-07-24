Llegada de turistas a Guatemala aumentó 1 % en el primer semestre

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La caída en 4 % de la llegada de turistas estadounidenses fue provocada por un alza del 73 % en las tarifas aéreas y los reajustes logísticos por el Mundial de Fútbol 2026.

Por Agencia EFE Guatemala recibió en el primer semestre de este año 1,6 millones de visitantes internacionales, un 1 % más que en el mismo periodo del año anterior, informó el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Entre enero y junio aumentó en un 42 % la llegada de turistas de Colombia, Japón (39 %) o Rusia (30 %), frente a la caída de los procedentes de mercados tradicionales como El Salvador (-8 %) o EE.UU. (-4 %), indicó un reporte del Inguat sin precisar las cifras nominales.

La fuente oficial explicó que la caída en 4 % de la llegada de turistas estadounidenses fue provocada por un alza del 73 % en las tarifas aéreas y los reajustes logísticos por el Mundial de Fútbol 2026. En cuanto al consumo, el informe solo especifica la cifra del primer trimestre, cuando los turistas realizaron pagos electrónicos (con tarjetas de crédito) por más de US$142,2 millones, un 13 % más que en el mismo lapso del 2025. Estados Unidos encabezó la derrama económica con US$78,5 millones de ese gasto Para el Inguat, estos resultados respaldan la estrategia de promoción para atraer visitantes.