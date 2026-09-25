Centroamérica sube puntuación en Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026

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El Foro Económico Mundial advierte además que el crecimiento de visitantes no garantiza por sí mismo mayores beneficios para las comunidades locales, por lo que la gestión del crecimiento y la sostenibilidad adquieren mayor importancia.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Los países de Centroamérica presentan resultados mixtos en la edición 2026 del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo (TTDI) del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), que evidencia una mejora general de las condiciones que permiten desarrollar el sector, aunque varios países de la región descendieron posiciones frente a 2024. El índice, que evalúa las condiciones y políticas que favorecen un desarrollo turístico sostenible y resiliente —y no directamente el número de visitantes o los ingresos por turismo—, señala que 101 de las 110 economías analizadas, equivalentes al 92 %, elevaron su puntuación entre 2024 y 2026.

Se utiliza una escala de 1 a 7 y reúne indicadores relacionados con infraestructura, conectividad, recursos naturales y culturales, entorno empresarial, sostenibilidad y condiciones para los viajeros. La puntuación promedio mundial aumentó 2.1 %, el ritmo de mejora más acelerado desde 2019. En Centroamérica, Costa Rica ocupa el puesto 51, con una puntuación de 4.16 sobre 7. El país bajó dos posiciones respecto de 2024, cuando se ubicaba en el puesto 53 según la variación reportada por el WEF, aunque su puntuación aumentó 1.4 %. Panamá aparece en el puesto 65, con 3.96 puntos, tres posiciones menos que en 2024, pese a que su puntuación mejoró 2.1 %. El Salvador se ubicó en el puesto 87, con 3.53 puntos, y fue uno de los países centroamericanos que avanzó posiciones: subió dos lugares y elevó su puntuación 3.0%, el mayor crecimiento porcentual del istmo junto con Costa Rica, según la tabla regional del índice.