Centroamérica sube puntuación en Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Los países de Centroamérica presentan resultados mixtos en la edición 2026 del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo (TTDI) del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), que evidencia una mejora general de las condiciones que permiten desarrollar el sector, aunque varios países de la región descendieron posiciones frente a 2024.
El índice, que evalúa las condiciones y políticas que favorecen un desarrollo turístico sostenible y resiliente —y no directamente el número de visitantes o los ingresos por turismo—, señala que 101 de las 110 economías analizadas, equivalentes al 92 %, elevaron su puntuación entre 2024 y 2026.
Se utiliza una escala de 1 a 7 y reúne indicadores relacionados con infraestructura, conectividad, recursos naturales y culturales, entorno empresarial, sostenibilidad y condiciones para los viajeros. La puntuación promedio mundial aumentó 2.1 %, el ritmo de mejora más acelerado desde 2019.
En Centroamérica, Costa Rica ocupa el puesto 51, con una puntuación de 4.16 sobre 7. El país bajó dos posiciones respecto de 2024, cuando se ubicaba en el puesto 53 según la variación reportada por el WEF, aunque su puntuación aumentó 1.4 %.
Panamá aparece en el puesto 65, con 3.96 puntos, tres posiciones menos que en 2024, pese a que su puntuación mejoró 2.1 %. El Salvador se ubicó en el puesto 87, con 3.53 puntos, y fue uno de los países centroamericanos que avanzó posiciones: subió dos lugares y elevó su puntuación 3.0%, el mayor crecimiento porcentual del istmo junto con Costa Rica, según la tabla regional del índice.
Guatemala, por su parte, quedó en el puesto 94, con 3.43 puntos. Su puntuación apenas aumentó 0.3 % y perdió dos posiciones. Nicaragua se mantuvo en el puesto 100, con 3.28 puntos, aunque registró un incremento de 1.8 % en su puntuación.
Honduras ocupó el puesto 103, con 3.22 puntos, un aumento de 1.1 % respecto de 2024, pero con una caída de una posición en la clasificación.
Los resultados del WEF muestra además una diferencia importante en la evolución regional: mientras algunos países mejoraron su puntuación, el movimiento en el ranking dependió también del avance de otras economías. Por ello, una mayor puntuación no necesariamente se tradujo en una mejor posición relativa.
En la parte superior del ranking, Japón desplazó a los demás países y se situó en el primer lugar con 5.27 puntos, un aumento de 2.6% frente a 2024 y una subida de dos posiciones. Le siguen Estados Unidos, con 5.23 puntos, y España, con 5.22. Estados Unidos mantuvo el segundo puesto y aumentó su puntuación 1.4%, mientras España bajó dos posiciones pese a elevar su puntuación 1.0%.
El contexto mundial ayuda a explicar esta dinámica. El WEF señala que los mayores avances entre 2024 y 2026 se produjeron en recursos culturales, servicios e infraestructura turística y conectividad aérea.
En contraste, la competitividad de precios cayó globalmente 3.1%, mientras que la inversión turística continúa rezagada frente al crecimiento de la demanda.
"El desafío del turismo ya no consiste únicamente en crecer, sino en gestionar ese crecimiento sin debilitar los sistemas, las comunidades y los activos que sostienen el éxito del sector a largo plazo", indica el informe.