MercadoLibre invertirá US$3.400 millones en Argentina durante 2026

POR EFE

MercadoLibre, el gigante latinoamericano de comercio electrónico y servicios financieros digitales, anunció este miércoles que invertirá 3.400 millones de dólares durante este año en Argentina.

La empresa dijo en un comunicado que destinará esos fondos a "expandir su operación logística, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech".

Como parte de este plan, la compañía anunció que contratará este año 1.900 trabajadores en Argentina, donde emplea ya a 16.700 personas.

MercadoLibre, cuyas acciones cotizan en el índice Nasdaq de Estados Unidos, sostuvo que la inversión prevista, que incluye tanto bienes de capital como gastos operativos, tiene como objetivo "consolidar" la presencia de la empresa en Argentina y "sostener su crecimiento" a largo plazo.