Un 33 % de empresas en Latinoamérica no autorizan uso de inteligencia artificial

Quienes manifestaron no incorporar IA en el trabajo, expresaron que no lo hicieron porque: en sus organizaciones no se los permiten (33 %); les gusta hacer sus trabajos sin la incorporación de IA (32 %); no consideran que sea necesario (23 %); no logran acostumbrarse (11 %); y no se llevan bien con la tecnología (6 %).

En lo que respecta a los beneficios de utilizar IA en el trabajo, el 48 % considera que ahorra tiempo; el 42 % que se agilizan las tareas; el 34 % que permite acceder a la información rápidamente; otro 34% que automatiza tareas repetitivas; el 27 % que brinda mayor eficiencia; el 25 % que optimiza procesos; el 23 % que reduce errores humanos; el 21 % que posibilita analizar datos complejos; el 18% que disminuye gastos operativos; el 15 % que potencia la innovación en contenidos; el 14 % que facilita personalizar servicios; el 10 % que distingue frente a la competencia; y otro 10% que realiza cosas que los humanos no pueden hacer.