Una pasión no siempre es la brújula ideal para la vida profesional, advierte experta

Empresas & Management

Amina AlTai, experta en liderazgo y consejera de ejecutivos, asegura que la pasión, aunque inspiradora, no basta para sostener una trayectoria laboral a largo plazo.

Por revistaeyn.com La frase motivacional “dedícate a lo que amas y no trabajarás ni un solo día” podría estar más lejos de la realidad de lo que creemos. Así lo sostiene Amina AlTai, experta en liderazgo y consejera de ejecutivos de grandes corporaciones, atletas olímpicos y profesionales de múltiples sectores, quien desmonta este mantra en su libro reciente The Ambition Trap. AlTai asegura que la pasión, aunque inspiradora, no basta para sostener una trayectoria laboral a largo plazo. “Creemos que cuando seguimos aquello que nos entusiasma, todo lo demás se acomoda: las relaciones, el dinero, nuestra salud, incluso la alegría”, plantea en su obra. Pero, según explica, esa idea encierra una trampa: la pasión es volátil por naturaleza.

Ella misma lo comprobó en carne propia. Durante sus veintitantos, una crisis de salud la llevó a inscribirse en una maestría en nutrición. Estaba a un paso de finalizar el programa cuando se dio cuenta de que, aunque el tema le fascinaba, no lo veía como el centro de su vida profesional. “Me encantaba, pero entendí que no era mi misión definitiva”, recuerda. Ese episodio le dejó una enseñanza fundamental: permitir que las pasiones cambien sin obligarlas a convertirse en el eje absoluto de nuestro propósito. “Son maleables, evolucionan, y está bien que lo hagan”, afirma. AlTai también analiza las consecuencias de convertir la pasión en el núcleo de nuestras decisiones laborales. Sostiene que este enfoque puede llevarnos al agotamiento. Ha visto a muchos clientes sacrificar su estabilidad económica o su bienestar por perseguir un trabajo que les entusiasma, aun cuando no les permita cubrir sus necesidades básicas.