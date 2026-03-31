Unilever vende negocio de alimentación a McCormick por US$44.800 millones

Por Agencia EFE
La multinacional británica Unilever anunció un acuerdo para vender su negocio de alimentación a la estadounidense McCormick en una operación valorada en US$44.800 millones, que creará un gigante global de condimentos y otros productos alimenticios con ventas combinadas de unos US$20.000 millones.
La transacción, aprobada por los consejos de administración de ambas partes, está pendiente de la aprobación de los accionistas de McCormick y de las autorizaciones regulatorias correspondientes, y se prevé completar a mediados de 2027.
De los US$44.800 millones de valoración, Unilever recibirá US$15.700 millones en efectivo y acciones de McCormick por valor de US$29.100 millones. La firma británica conservará un 9,9 % de la nueva entidad, mientras que los accionistas de Unilever controlarán el 55,1 % del grupo combinado y los de McCormick el 35 %.
La operación permitirá generar sinergias anuales de costes de unos US$600 millones y reforzará la presencia de ambos grupos en comercio minorista y restauración, combinando marcas como Hellmann’s, Marmite, Knorr, Colman’s, French’s o Maille, según un comunicado conjunto.
La nueva compañía mantendrá el nombre de McCormick, con sede global en Hunt Valley, Maryland, y cotización en la Bolsa de Nueva York. Además, establecerá una sede internacional en los Países Bajos y planea una segunda cotización en Europa.
En 2025, el negocio de alimentación de Unilever facturó 10.728 millones de euros (US$12.379 millones), con un beneficio operativo de 2.449 millones de euros (US$2.825 millones), de acuerdo con la nota.
El grupo británico se centrará en productos de belleza, bienestar, cuidado personal y del hogarTras la escisión, el grupo británico se centrará en productos de belleza, bienestar, cuidado personal y del hogar, con ingresos previstos de unos 39.000 millones de euros (US$44.975 millones) y posiciones líderes en mercados clave.
El consejero delegado de Unilever, el argentino Fernando Fernández, afirmó que, con esta estrategia, se «libera valor mediante una separación orientada al crecimiento, creando un líder global en sabores con alto potencial de expansión».
"Combinando las marcas icónicas de Unilever Foods con el portafolio excepcional de McCormick, establecemos un negocio enfocado, de alta calidad, con importante crecimiento y creación de valor", declaró.
Por su parte, el consejero delegado de McCormick, Brendan Foley, destacó que la combinación de los dos negocios "acelera la estrategia de McCormick" y su «enfoque en los sabores».
"Unilever Foods es un negocio que hemos admirado durante mucho tiempo y que complementa nuestro portafolio, capacidades y visión a largo plazo", añadió.