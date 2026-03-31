Unilever vende negocio de alimentación a McCormick por US$44.800 millones

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La transacción, aprobada por los consejos de administración de ambas partes, está pendiente de la aprobación de los accionistas de McCormick y de las autorizaciones regulatorias correspondientes, y se prevé completar a mediados de 2027.

Por Agencia EFE La multinacional británica Unilever anunció un acuerdo para vender su negocio de alimentación a la estadounidense McCormick en una operación valorada en US$44.800 millones, que creará un gigante global de condimentos y otros productos alimenticios con ventas combinadas de unos US$20.000 millones. La transacción, aprobada por los consejos de administración de ambas partes, está pendiente de la aprobación de los accionistas de McCormick y de las autorizaciones regulatorias correspondientes, y se prevé completar a mediados de 2027.

De los US$44.800 millones de valoración, Unilever recibirá US$15.700 millones en efectivo y acciones de McCormick por valor de US$29.100 millones. La firma británica conservará un 9,9 % de la nueva entidad, mientras que los accionistas de Unilever controlarán el 55,1 % del grupo combinado y los de McCormick el 35 %. La operación permitirá generar sinergias anuales de costes de unos US$600 millones y reforzará la presencia de ambos grupos en comercio minorista y restauración, combinando marcas como Hellmann’s, Marmite, Knorr, Colman’s, French’s o Maille, según un comunicado conjunto. La nueva compañía mantendrá el nombre de McCormick, con sede global en Hunt Valley, Maryland, y cotización en la Bolsa de Nueva York. Además, establecerá una sede internacional en los Países Bajos y planea una segunda cotización en Europa. En 2025, el negocio de alimentación de Unilever facturó 10.728 millones de euros (US$12.379 millones), con un beneficio operativo de 2.449 millones de euros (US$2.825 millones), de acuerdo con la nota.