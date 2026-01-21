Unos 150 compradores internacionales de tabaco conocen la oferta de Nicaragua

Empresas & Management

Por Agencia EFE Nicaragua exhibirá su mejor tabaco a al menos 150 personas entre compradores, consumidores y aficionados de países de Europa, Latinoamérica y Norteamérica que participan en el XIII Festival Internacional de Tabaco 'Puro Sabor 2026', informaron los organizadores y las autoridades. El festival, que durará cinco días y comenzó el lunes pasado, se celebra en la ciudad nicaragüense de Estelí, 148 kilómetros al norte de Managua, donde se ofrecerán además oportunidad de negocios en esa actividad para Nicaragua, según sus organizadores.

De acuerdo con la agenda, los participantes visitarán las fincas donde se siembra el tabaco y las fábricas donde se elabora el puro, e interactuarán con los trabajadores. También visitarán la ciudad colonial de Granada, 45 kilómetros al suroeste de Managua, las isletas del Gran Lago de Nicaragua, y otros lugares turísticos. La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo en la víspera que más de 3.500 personas participarán en el Festival Internacional del Tabaco 'Puro Sabor 2026', entre ellas 150 visitantes internacionales, entre compradores, fabricantes de puros, aficionados al puro y reporteros especializados. Murillo, esposa del también copresidente, Daniel Ortega, destacó que ese festival es "un encuentro que combina cultura, turismo y la excelencia de los puros nicaragüenses". Y, en nombre del Gobierno, envió sus saludos a los organizadores del evento, que se desarrollará entre el 19 y el 24 de enero. "Nos honran estas visitas, nos llenan de alegría, de orgullo de ser un pueblo laborioso, creativo, esplendoroso, un pueblo que produce de lo bueno, lo mejor. Felicidades al pueblo de Estelí, a las empresas de Estelí, a todos nuestros visitantes", declaró Murillo.