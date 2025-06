Volcano Summit 2025: potencia la innovación y elemprendimiento

Por revistaeyn.com

En su sexta edición, el Volcano Innovation Summit consolida su posición como uno de los encuentros más influyentes para la innovación, la tecnología y el emprendimiento en Latinoamérica. Año con año, este espacio ha conectado a mentes visionarias con una región rica en talento, ideas y energía transformadora.

Este 2025, estará enfocado en la temática Rooted to Rise. En un momento donde el mundo corre por reinventarse. Esta fras es mpas que solo un lema, es una invitación a crecer desde la coherencia, no desde la desalineación; desde la profundidad, no desde la superficie.