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La compañía colabora en la iniciativa con la división de robótica del grupo tecnológico sueco Hexagon, que en junio de 2025 presentó sus robots humanoides AEON, de 1,65 metros de altura y 60 kilos de peso, que utilizan cámaras y sensores para percibir su entorno y manipular piezas con precisión.

Por Agencia EFE El fabricante sueco de automóviles Volvo Cars, controlado por el grupo chino Geely, ha comenzado a ensayar por primera vez con robots humanoides en sus instalaciones industriales, concretamente en su planta de Gante, en el noroeste de Bélgica, donde prueba y entrena esa tecnología para incorporarlos a la producción en 2027. "Volvo Cars está introduciendo robots humanoides AEON en su planta de producción de Gante (Bélgica), donde son entrenados y validados para realizar tareas industriales reales, con el fin de ayudar a los trabajadores en labores repetitivas y físicamente exigentes", informó el fabricante en un comunicado.

La compañía colabora en la iniciativa con la división de robótica del grupo tecnológico sueco Hexagon, que en junio de 2025 presentó sus robots humanoides AEON, de 1,65 metros de altura y 60 kilos de peso, que utilizan cámaras y sensores para percibir su entorno y manipular piezas con precisión. Los aparatos no tienen pies, sino que se desplazan sobre ruedas a una velocidad máxima de 2,4 metros por segundo, equivalente a la de un trote ligero, y pueden transportar cargas de hasta diez kilos. "El equipo recurre al aprendizaje por imitación, que permite al robot aprender una tarea reproduciendo la manera en que se ejecuta. La primera tarea consiste en colocar piezas con gran precisión en dos soportes", señaló Volvo. El fabricante agregó que se irá aumentando progresivamente la complejidad del trabajo, pidiendo a los robots que manipulen varias piezas, se desplacen por la zona de producción e interactúen con los sistemas automatizados de la fábrica.