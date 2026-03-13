Wall Street registra tres semanas consecutivas de pérdidas

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El índice de referencia S&P 500 acumuló su tercera semana consecutiva de pérdidas y ahora registra una caída de más del 3 % en lo que va del año.

Por revistaeyn.com Las acciones en Estados Unidos cerraron a la baja el viernes, poniendo fin a una semana desalentadora en la que el sentimiento del mercado se ha visto golpeado por la guerra en curso en Medio Oriente. El índice de referencia S&P 500 acumuló su tercera semana consecutiva de pérdidas y ahora registra una caída de más del 3 % en lo que va del año. Los participantes del mercado recibieron esta semana datos de inflación en gran medida en línea con lo esperado, pero estos hicieron poco por mejorar el ánimo, ya que reflejan datos pasados y no toman en cuenta el fuerte aumento de los precios del petróleo desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero.

El S&P 500 cayó un 0.6 % para cerrar en 6,632.53 puntos y ha retrocedido casi un 4 % en las últimas dos semanas. El NASDAQ Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, bajó un 0.9 % para terminar en 22,105.36 puntos, registrando una pérdida semanal de 1.3%. El Dow Jones Industrial Average, compuesto por empresas de primera línea, perdió un 0.3 % y cerró en 46,559.83 puntos, terminando la semana con una caída del 2 %. Los principales índices de Wall Street ya habían caído en la sesión anterior, con el S&P 500 y el Dow registrando tres jornadas consecutivas de pérdidas. El sentimiento del mercado se deterioró después de que el conflicto con Irán mostrara pocas señales de llegar a su fin. Ahora en su décimo tercer día, el presidente Donald Trump afirmó que la operación de Washington estaba “destruyendo totalmente” al ejército y la economía de Irán. Trump también dijo a los líderes del G7 durante una reunión virtual el miércoles que Irán “está a punto de rendirse”, informó Axios citando a tres funcionarios de países del G7 que fueron informados sobre la llamada. Sin embargo, analistas de Vital Knowledge restaron importancia a ese reporte para los mercados, señalando que Teherán no ha indicado voluntad de capitular.