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YouTube aumenta los precios de sus suscripciones por primera vez en 3 años

La plataforma de video propiedad de Alphabet informó que el plan individual estándar de YouTube Premium en Estados Unidos ahora costará US$15.99 al mes, frente a los US$13.99, mientras que el plan familiar aumenta en US$4 hasta los US$26.99 mensuales.

  • YouTube aumenta los precios de sus suscripciones por primera vez en 3 años

    YouTube señaló el año pasado que sus servicios combinados de YouTube Music y Premium superaron los 125 millones de suscriptores a nivel mundial, frente a los 100 millones en 2024. Foto de iStock
2026-04-10

Por revistaeyn.com

YouTube elevó los precios de sus suscripciones en Estados Unidos, con incrementos de hasta US$4 que entrarán en vigor a partir del próximo ciclo de facturación.

La plataforma de video propiedad de Alphabet informó que el plan individual estándar de YouTube Premium ahora costará US$15.99 al mes, frente a los US$13.99, mientras que el plan familiar aumenta en US$4 hasta los US$26.99 mensuales.

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YouTube Lite, un nivel de menor costo que ofrece visualización sin anuncios para la mayoría de los videos pero excluye YouTube Music Premium y aún incluye publicidad en Shorts y contenido musical, pasará a costar US$8.99 al mes. La suscripción independiente de YouTube Music Premium también sube 1 dólar, hasta US$11.99 mensuales.

Los cambios de precios marcan el primer aumento de YouTube en Estados Unidos en tres años y se producen varios años después del lanzamiento de YouTube Premium, que debutó en 2018 como una versión renovada de YouTube Red, introducida inicialmente en 2015.

Las medidas se dan en medio de una ola más amplia de incrementos de precios en las plataformas de streaming, con Spotify subiendo sus tarifas en EE. UU. a inicios de este año, y Netflix, Disney+ y otros también elevando sus cuotas mientras las empresas buscan compensar mayores costos de contenido y operación.

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“Este cambio nos permite mantener las funciones que más valoran nuestros miembros: visualización sin anuncios, reproducción en segundo plano y una amplia biblioteca de más de 300 millones de canciones en YouTube Music”, afirmó un portavoz de YouTube.

YouTube señaló el año pasado que sus servicios combinados de YouTube Music y Premium superaron los 125 millones de suscriptores a nivel mundial, frente a los 100 millones en 2024.

Con información de Reuters

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