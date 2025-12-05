Javier Steiner, CEO de Grupo Steiner: un visionario que sueña en grande

Entrevista de Claudia Contreras - Estrategia & Negocios
"Nos propusimos buscar modelos de negocio complementarios y también innovar en lo que ya hacemos. Fue así como incorporamos un programa de innovación como parte de la estrategia y la visión de la compañía", comentó a E&N, el salvadoreño Javier Steiner, CEO de Grupo Steiner, al profundizar sobre el reto de transformación que ocurrió en el grupo hace tres años, cuando pensaron en crear nuevas líneas de negocios y en como innovar desde la importación de productos, que es como nació la empresa, en 1967.
Hablamos con Steiner ya que forma parte del grupo de Admirados 2025, el especial de Estrategia & Negocios, que honra el legado empresarial. En este año nos acompaña una vez más Skaleno Advisory, quienes además de brindarnos el panorama completo del especial, nos acercaron una metodología única, que permitió que un selecto grupo de personas reconociera a los empresarios y empresas admiradas para esta edición.
Javier destaca en el pilar Visión Estratégica e Innovación del Modelo de Negocio, que se basó en conocer cómo un líder comunica y defiende una dirección estratégica sólida y coherente con los cambios del entorno.
Su estilo de management es liderar con propósito. “Trato de ser muy humano con la personas, muy cercano a las personas, empático en la realidad y en las necesidades de todos”. Así ha construido una cultura de mucho compromiso junto a sus hermanos Gerardo Steiner, CEO de Steiner Alimentos, y Víctor Steiner, CFO del Grupo Steiner.
Por El Salvador, en esta categoría, se mencionaron nombres como Roberto Kriete, presidente de la JD de Avianca; Rodrigo Tona, CEO de Grupo Ternova y Mario Simán, presidente y CEO de Grupo Unicomer, entre otros.
