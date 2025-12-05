Javier Steiner, CEO de Grupo Steiner: un visionario que sueña en grande

Entrevista de Claudia Contreras - Estrategia & Negocios

"Nos propusimos buscar modelos de negocio complementarios y también innovar en lo que ya hacemos. Fue así como incorporamos un programa de innovación como parte de la estrategia y la visión de la compañía", comentó a E&N, el salvadoreño Javier Steiner, CEO de Grupo Steiner, al profundizar sobre el reto de transformación que ocurrió en el grupo hace tres años, cuando pensaron en crear nuevas líneas de negocios y en como innovar desde la importación de productos, que es como nació la empresa, en 1967.

Hablamos con Steiner ya que forma parte del grupo de Admirados 2025, el especial de Estrategia & Negocios, que honra el legado empresarial. En este año nos acompaña una vez más Skaleno Advisory, quienes además de brindarnos el panorama completo del especial, nos acercaron una metodología única, que permitió que un selecto grupo de personas reconociera a los empresarios y empresas admiradas para esta edición.