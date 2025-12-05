Alejandro Rubinstein, CEO de Grupo Purdy: escuchar primero, actuar después

Admirados

El CEO de Grupo Purdy encabeza una organización líder en la transformación de la movilidad, experiencia del cliente y la sostenibilidad, que explora nuevos modelos de negocios y adapta IA.

Entrevista de Daniel Zueras - Estrategia & Negocios Alejandro Rubinstein, CEO de Grupo Purdy, forma parte de los Admirados 2025 del especial de Revista Estrategia & Negocios, elaborado junto con Skaleno Advisory. A partir de una metodología rigurosa desarrollada por los impulsores del estudio, esta investigación identificó a 218 empresas y 192 líderes empresariales admirados por su desempeño en cuatro dimensiones críticas: Visión Estratégica, Capacidad de Adaptación al Entorno, Transformación Digital y estándares de Gobierno Corporativo.

Rubinstein destacó en la categoría Visión Estratégica e Innovación del Modelo de Negocio, que revela cómo líderes de la región han logrado combinar propósito, ambición y disciplina para transformar sus empresas sin perder su esencia.

En su país, comparte crédito con Rodolfo Tabash, presidente y CEO de BAC; Silvia Chaves, presidenta de Florex y Francis Durman, CEO de Montecristo, por mencionar algunos.

CON LA MIRADA PUESTA EN 2030

Rubinstein llegó a Grupo Purdy y desde entonces ha trabajado para construir una estrategia en la que se ha tratado de incluir a todos los líderes posibles: "Esto requirió de una gran coordinación para que todos fueran escuchados, propusieran ideas y entre todos lograr tomar acuerdos de esa ruta hacia el futuro", apuntó en una entrevista con E&N. Rubinstein expresa que su mayor satisfacción profesional "no está necesariamente en una iniciativa o proyecto específico, sino en que hemos sido capaces de tener una colección de logros extraordinarios haciendo que nuestra Gente Purdy esté mejor", dentro de una empresa con programas ambiciosos de sostenibilidad" que tienen y han tenido impacto en el país" para lograr una movilidad más segura, más limpia y cada vez más social.