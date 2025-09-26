Erika Looser, Elmerc: Recibimos una mano para crecer en tiempos de crisis

Mujeres Desafiantes

Erika Looser es la gerente Comercial de Elmerc de Costa Rica, quien ha sabido liderar un legado familiar desde la innovación y logró colocar a su empresa como una de las grandes proveedoras de Walmart de Centroamérica.

Por María José Núñez Chacón - Estrategia & Negocios (Costa Rica) Pasar de la industria turística sostenible a liderar una fábrica que desarrolla productos para la higiene y cuidado personal, y además hacerla crecer en período de pandemia fue la prueba de fuego para Erika Looser, gerente Comercial de Elmerc Costa Rica “Inicié mi carrera profesional en ecoturismo, pero mi padre heredó la compañía y me llamó para apoyarlo, tuve que aprender de ingeniería, química, comercialización, números y finanzas, pero fui educada para ser aventurera, así entendí a fondo el reto que teníamos con la línea de producción”, contó Looser en el evento Mujeres Desafiantes que se realizó en Costa Rica el pasado 25 de setiembre. Ahí en la línea de producción inició su aventura, que 20 años después ha crecido significativamente, convirtiéndola en una de las empresas proveedoras en los cuatro formatos de Walmart de Centroamérica y con una mirada al horizonte para trascender fronteras con sus productos.

Según relató Montserrat Bonilla, directora de Legal, Seguridad Corporativa, Ética y Cumplimiento de Walmart de Centroamérica, Elmerc forma parte de uno de los programas estrella de la corporación multinacional, Una Mano para Crecer, que tiene como objetivo acompañar y brindar formación a sus proveedores para que puedan formar parte de su cadena de negocios en uno o varios formatos, el cual incorpora actualmente a 1.200 Pymes, 47% lideradas por mujeres. Para la gerente de Elmerc esta relación comercial se convirtió en un “parteaguas” para su compañía y aunque ya le vendían a Walmart, durante la pandemia se enfrentaron a un desafío que los llevó adonde están hoy.

“Cuando llegó pandemia surgió una enorme oportunidad con Walmart, nos hicieron un gran pedido, preguntaron si podíamos producirlo y dijimos que sí. En ese momento no teníamos todo el flujo de dinero, ni el personal para cumplir con el compromiso, así que salimos a buscar personal, cuando muchas otras empresas estaban despidiendo y formamos parte del programa. Recibimos una mano en momentos de crisis para crecer”, contó. Y lo lograron... Subirse a ese tren productivo le impuso un gran desafío a Looser y decidió ampliar sus conocimientos para responder a las nuevas oportunidades que fueron surgiendo y que no han parado; se inscribió en una academia internacional para desarrollar habilidades en creación de estrategias, conocimientos de comercialización, revisión de números, finanzas, puntos de venta, precios y lejos de dejar esos aprendizajes para sí misma, los comparte con su equipo de trabajo.

UN LIDERAZGO QUE RECONOCE A SU GENTE

Erika asegura que su liderazgo nación cuando se dio cuenta que había “nacido en cuna de oro”, como ella lo clasifica; al ver que sus colaboradores tenían pocas oportunidades, muchos de ellos apenas con primaria o secundaria concluida. Empezó a conocer a su equipo de trabajo y ver las cualidades que mostraban, los ha apoyado y motivado a formarse, generando condiciones y oportunidades para que crezcan a lo interno de la compañía y a nivel personal.

“Hoy tenemos 40 colaboradores y de éstos un 80% son mujeres, y siempre les digo que hay que creérsela, contar con grupos de apoyo y que todas necesitamos ese empujoncito para salir adelante. Les digo a las mujeres que lideran empresas que crean en sí mismas y que cumplan los marcos legales de sus países, porque para llegar largo hay que alinearse, aunque en ocasiones la historia no sea tan fácil”, concluyó.