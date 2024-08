Kristine Matheson: líder resiliente en ecosistemas de pagos

“Como Country Manager me he enfocado en desarrollar a los equipos que encabezo. Desafiarlos a pensar de forma innovadora y dándoles las oportunidades y el acceso a los recursos y herramientas que requieren para alcanzar su máximo potencial. En última instancia, estoy convencida que el éxito no es posible si no es colectivo”, sostiene.

Su compromiso personal es “trabajar activamente para crear una sociedad más equitativa”. Como líder le interesa “que las mujeres tengamos la oportunidad de prosperar, alcanzar nuestras metas y aprovechar los beneficios de la digitalización e inclusión financiera”.

Para Matheson, las emprendedoras son motores de crecimiento. Destacó que en América Latina, 99 % de todos los negocios activos son MiPymes, de las cuales 50 % son administradas por mujeres. Por eso, Mastercard se ha enfocado en ofrecer herramientas para que estos negocios crezcan, como el programa La Odisea del Emprendedor: una plataforma educativa gratuita para MiPymes.

Aprenden temas de diseño, lanzamiento, gestión y crecimiento de todo tipo de emprendimiento, con videos pregrabados de profesores de prestigiosas universidades como Harvard y Wharton.