MD 2026 | 15 Protagonistas que están transformando el futuro de Centroamérica

Mujeres Desafiantes

Estrategia & Negocios documentó los perfiles de 15 mujeres que han abierto caminos en los negocios, la ciencia, la inteligencia artificial, las finanzas, la sostenibilidad, la cultura y la política. Sus historias integran una edición de colección que registra diez años de liderazgo femenino regional y examina las brechas que persisten. Conozca quiénes son y pro qué ellas marcan la diferencia.

Por: Revistaeyn.com ¿Qué tienen en común una científica hondureña que desarrolla vacunas accesibles para millones de personas, una guatemalteca que trabaja en la robótica del futuro, una ejecutiva que abrió camino en el sistema financiero regional y una costarricense que impulsa ciudades más sostenibles? Todas representan distintas expresiones de una transformación que Estrategia & Negocios ha documentado durante diez años: el avance de las mujeres centroamericanas hacia espacios de liderazgo, conocimiento, influencia y toma de decisiones que durante décadas estuvieron fuera de su alcance. En su edición de colección Mujeres Desafiantes de la Década, E&N reúne las trayectorias de más de 500 protagonistas que han formado parte de esta plataforma editorial desde 2017 y presenta 15 historias exclusivas con mujeres que han dejado una huella en sus respectivos campos. Las historias permiten reconocer conquistas extraordinarias, pero también muestran que los logros individuales conviven con obstáculos estructurales que continúan limitando la participación económica y las oportunidades de desarrollo de millones de centroamericanas. La edición 321 de E&N propone una lectura que combina trayectorias personales, indicadores regionales, investigaciones especializadas y análisis sobre las transformaciones del liderazgo femenino. Su punto de partida es una convicción que ha guiado el proyecto desde sus orígenes: no habrá un futuro sostenible para Centroamérica sin incorporar plenamente el talento y la visión de las mujeres.

Quince historias, múltiples formas de transformar la región

Las protagonistas de la edición representan generaciones, profesiones y experiencias distintas. Algunas han construido carreras internacionales. Otras han desarrollado soluciones para problemas sociales o liderado transformaciones en empresas e instituciones de la región. En todas sus historias aparecen decisiones que exigieron superar barreras, desarrollar capacidades y abrir oportunidades para quienes vienen detrás. * Marisol Argueta (El Salvador), directora principal para América Latina del Foro Económico Mundial, sostiene que la inclusión de las mujeres en las decisiones económicas es una cuestión de justicia, pero también de productividad. Su trayectoria diplomática y empresarial permite examinar cuánto ha avanzado la representación femenina y por qué las brechas económicas siguen siendo uno de los principales desafíos. * Priscila Chaves (Costa Rica), socia ejecutiva en estrategia de Inteligencia Artificial de Gartner, aborda una de las grandes transformaciones de nuestro tiempo: el avance de las mujeres en la gobernanza y el desarrollo de la IA. Advierte que el desafío ya no consiste solamente en participar del sector tecnológico, sino en ocupar posiciones desde las cuales se decide su rumbo. También alerta sobre la necesidad de preparar a las trabajadoras para la automatización. * María Elena Bottazzi (Honduras), codirectora del Centro de Desarrollo de Vacunas del Texas Children's Hospital, en Baylor College of Medicine, ha demostrado que es posible desarrollar tecnologías de inmunización de bajo costo y sin las restricciones tradicionales de patentes. Su trabajo en vacunas contra enfermedades infecciosas y tropicales desatendidas proyecta la ciencia vinculada a Centroamérica hacia una agenda global de salud pública. * Andrea Cardona (Guatemala), montañista, conferencista y fundadora y CEO de The Altitude Company, se convirtió en la primera mujer de Centroamérica y el Caribe en alcanzar la cima del Everest. Su historia trasciende el deporte: llevó los aprendizajes sobre preparación, resiliencia y trabajo en equipo al mundo corporativo. * Gabriela Asturias (Guatemala), médica, neurocientífica y creadora de la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y Salud (FUNDEGUA), ha convertido la tecnología en una herramienta para ampliar el acceso a la atención sanitaria. Su trabajo en salud mental, nutrición infantil y soluciones digitales, como el asistente virtual ALMA, muestra cómo la innovación puede responder a necesidades de comunidades vulnerables. * Karla Ruiz Cofiño (Guatemala), cofundadora de MILKnCOOKIES, estratega digital y artista visual, plantea una reflexión sobre la relación entre las personas y la tecnología. Pionera del desarrollo digital, impulsa iniciativas de ciudadanía y bienestar en línea y advierte sobre la necesidad de preservar la identidad, la creatividad y el criterio humano en la era de la inteligencia artificial. * Marie André Destarac (Guatemala), Software Product Manager de Robots Móviles Autónomos en ABB, ha participado en el desarrollo de tecnologías robóticas para aplicaciones médicas e industriales. Su trayectoria incluye soluciones de movilidad para niños con discapacidad y una labor activa para atraer a más mujeres a las carreras de ingeniería y ciencia.

Las mujeres que están redefiniendo el poder económico

El liderazgo empresarial y financiero constituye otra de las grandes dimensiones exploradas por E&N durante la última década. La investigación documenta cómo las mujeres han incrementado su presencia en juntas directivas, grandes corporaciones, bancos y organizaciones empresariales. Pero también revela que acceder a esas posiciones continúa siendo un desafío y que la construcción de nuevas oportunidades debe comenzar mucho antes del nombramiento ejecutivo. * Stephanie Melville (Guatemala), integrante de la Junta Directiva de Progreso y vicepresidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala, representa a una generación de empresarias que impulsan transformaciones desde el gobierno corporativo. Su entrevista profundiza en la importancia de la coherencia, la meritocracia, el talento y la capacidad de integrar culturas organizacionales en los procesos de crecimiento empresarial. * Ana Karina Smith (Panamá), miembro de la Junta Directiva de JCain Logistics y expresidenta de la Asociación Directoras de Panamá (ADP), ha sido una de las impulsoras de la participación femenina en los órganos de dirección. Su trayectoria permite analizar los avances en representación, la importancia de la diversidad en la toma de decisiones y el liderazgo humano en las organizaciones. * Reina Irene Mejía (Honduras), Head of Central America and Caribbean de Citi Private Bank, construyó una carrera internacional en las finanzas, un sector históricamente dominado por hombres. Su testimonio combina decisiones estratégicas, preparación profesional y una visión del liderazgo basada en la convicción, el aprendizaje y la capacidad de enfrentar escenarios adversos. * María Eugenia Brizuela (El Salvador), referente del sector financiero y responsable de comités de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento, ha sido protagonista de la transformación de la banca y los seguros en Centroamérica. Su historia rescata el valor de la credibilidad, la confianza y la apertura de espacios para nuevas generaciones de ejecutivas. Las cuatro trayectorias permiten observar una evolución que E&N identifica a lo largo de sus diez ediciones: las mujeres ya no solo buscan ingresar en sectores tradicionalmente masculinizados. También están contribuyendo a definir sus estrategias, sus modelos de gestión y sus prioridades de futuro.

Creatividad, sostenibilidad y políticas públicas

La décima edición amplía la mirada hacia ámbitos donde las mujeres están impulsando nuevos modelos de desarrollo económico, cultural y social. * Antonella Sudasassi (Costa Rica), directora de cine, representa el avance de las creadoras centroamericanas en la industria audiovisual. Su trayectoria permite abordar la importancia de construir narrativas propias, incorporar nuevas perspectivas en el cine y ampliar la presencia femenina en las decisiones de producción y dirección. * Pili Luna (Honduras), fundadora y CEO de Pili Luna y VOS Honduras, conecta la economía creativa con la circularidad. Su emprendimiento transforma residuos procedentes de la pesca en materiales con aplicaciones en moda y diseño. Su historia demuestra cómo la innovación puede generar nuevas cadenas de valor y oportunidades de formación técnica y empleo. * Andrea San Gil (Costa Rica), directora ejecutiva de la Red Global por el Transporte Popular, trabaja en la intersección entre movilidad urbana, sostenibilidad y políticas públicas. Su propuesta plantea que las ciudades deben incorporar las experiencias y necesidades de todas las personas, especialmente de quienes tradicionalmente han quedado al margen de las decisiones sobre infraestructura y transporte. * Ana Helena Chacón (Costa Rica), exvicepresidenta de la República y exembajadora de Costa Rica en España, ha dedicado su trayectoria política a la defensa de los derechos y la inclusión social. Su entrevista plantea por qué las políticas públicas deben atender las desigualdades estructurales y cómo la participación de las mujeres puede introducir nuevas prioridades en las decisiones del Estado. Estas cuatro protagonistas reflejan otra de las apuestas editoriales de Mujeres Desafiantes: comprender el liderazgo femenino desde su diversidad, sin reducirlo a los cargos empresariales o a una única definición del éxito.

¿Qué cambió en Centroamérica durante esta década?

Las historias de estas 15 protagonistas se presentan en un contexto regional que E&N también investiga. La edición documenta una década de avances moderados y desiguales en indicadores clave para las mujeres: participación laboral, inclusión financiera, brecha salarial y representación política. La investigación revela que los progresos en un ámbito no necesariamente se traducen en mejores oportunidades en otros. En inclusión financiera, por ejemplo, los datos reunidos por E&N muestran que entre 2017 y 2024 la proporción de mujeres mayores de 15 años con una cuenta financiera pasó del 60,9 % al 68,3 % en Costa Rica y del 42,3 % al 58,1 % en Panamá. Pero en Guatemala, Honduras y Nicaragua se registraron retrocesos. En participación política, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá presentan aumentos de representación parlamentaria respecto de 2016, mientras que El Salvador registra una ligera disminución. La brecha salarial, por su parte, continúa siendo un desafío para numerosas economías del istmo. El contraste entre los indicadores y las historias personales es uno de los grandes hallazgos de la edición: Centroamérica cuenta con mujeres capaces de liderar organizaciones internacionales, desarrollar ciencia de alcance global y transformar sectores productivos, pero todavía enfrenta dificultades para convertir esos avances en oportunidades ampliamente compartidas.

Una edición de colección: 500 trayectorias y nuevas investigaciones

Las 15 entrevistas constituyen el corazón de una publicación de alcance mucho mayor. Mujeres Desafiantes de la Década recupera las historias de más de 500 líderes que E&N ha documentado desde 2017 y organiza su legado en diferentes universos: Mujeres Sin Límites, Mujeres del Futuro, Desafiantes STEM, Poder Económico, Ejecutivas, Financieras, Economía Naranja, Sostenibilidad y Liderazgo Político y Social. La revista también reúne contenidos de inteligencia e investigación que aportan nuevas lecturas sobre la situación de las mujeres centroamericanas. Entre ellos destaca "Influyentes Digitales, un estudio de Social Listening" desarrollado por Upgrade Comunicación para E&N, que analiza cómo las líderes de Centroamérica y República Dominicana construyen visibilidad e influencia en las conversaciones digitales. La investigación revisó más de 35.000 registros de medios y redes sociales durante dos años e identifica a las protagonistas, temas y narrativas que están configurando la conversación regional sobre liderazgo femenino. Otro capítulo presenta a las Mujeres de Alta Confianza 2026, identificadas a partir de la investigación Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza, desarrollada por PIZZOLANTE, DATOS Group y E&N. El análisis profundiza en los atributos de competencia, integridad, coherencia y resultados que sostienen la confianza en las líderes. A estos contenidos se suma Empresas Preferidas por el Talento Femenino, una investigación de la Unidad de Inteligencia E&N que identifica a las organizaciones elegidas por las mujeres para desarrollarse profesionalmente y examina las oportunidades laborales, la inclusión y la equidad. El resultado es una edición que no se limita a reconocer trayectorias: ofrece datos, testimonios e investigaciones que permiten comprender las transformaciones del liderazgo femenino y las decisiones que empresas e instituciones deberán afrontar en los próximos años.

15 de octubre, el gran encuentro de Mujeres Desafiantes en Costa Rica