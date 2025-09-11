Mirei Endara de Heras: gestora de sostenibilidad y valor social sin excusas

Por José Hilario Gómez R. - Estrategia & Negocios (Panamá)

Mirei Endara de Heras tiene una prestigiosa trayectoria de liderazgo en temas medio ambientales. Con una maestría en Manejo de Recursos Naturales (Universidad de Yale), enfocó su propósito en el desarrollo de políticas que promuevan la sustentabilidad.

Fue la primera Ministra de Ambiente de Panamá (2014-2017). Actualmente, preside la Asociación Marea Verde y la Fundación Smithsonian.

“La sostenibilidad sólo es posible si incluye a todas las voces, en especial, las históricamente marginadas”, afirma.

Desde la madurez de los desafíos superados, Mirei comparte dos retos que fueron decisivos para su carrera: primero, ser joven en espacios tradicionalmente dominados por hombres, política y medioambiente; segundo, impulsar una visión y legislación pionera de desarrollo sostenible en Panamá, en un contexto donde el crecimiento económico, a menudo, se priorizó sin considerar el impacto.