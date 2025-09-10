Confianza, valor central para Kern's y Ducal

Por E&N Brand Lab para FIFCO

Para las marcas Kern’s y Ducal, la confianza no es un eslogan de campaña: es la columna vertebral de una relación sólida y duradera con los consumidores. Con 63 y 53 años de historia en Centroamérica respectivamente, estas marcas de FIFCO han aprendido que generar credibilidades un activo estratégico fundamental para el crecimiento y la sostenibilidad.

“Generar confianza ha sido la base para tener una relación a largo plazo con nuestros consumidores y clientes”, afirma Lilian González, gerente de Marketing de Alimentos de FIFCO. Esta confianza no se da porsentada; se construye día a día con acciones, coherencia y una profunda conexión con la comunidad.

Según González, hay varios elementos que hacen que Kern’s y Ducal sean vistas como marcas confiables. Entre ellos destacan una trayectoria de calidad constante, una autenticidad diferenciadora en sus categorías, valores claros, y una comunicación honesta y cercana.

Además, subraya la importancia de pertenecer a un grupo empresarial con un fuerte compromiso social y ambiental. “Hablamos siempre con un tono cercano, sin exageraciones”, enfatiza la ejecutiva.

La coherencia entre el discurso y las acciones también ha sido clave para ganarse el respeto y afecto de las comunidades donde operan. En cada país de la región, las marcas han estado presentes en causas sociales locales, y han adoptado prácticas ambientales responsables con un enfoque de largo plazo. González explica que “las marcas generan confianza cuando demuestran compromiso auténtico y agregan valor a la vida de las personas”.

En el plano comunicativo, la consistencia también es estratégica. Sus mensajes reflejan los valores de la marca y mantienen un lenguaje empático y transparente. La escucha activa a través de distintos canales también permite mantener una relación cercana y flexible con sus audiencias. Gracias a este enfoque, Kern’s y Ducal disfrutan de una sólida reputación y posiciones de liderazgo en las categorías de salsas, frijoles, néctares y jugos.

“Tenemos el privilegio de contar con consumidores que nos brindan su lealtad, lo que nos ha permitido un crecimiento sostenido y una diferenciación clara frente a la competencia”, concluye González.

SOLIDARIDAD CON ‘ENTRE HERMANOS’

01. Ducal ha liderado desde 2021 la iniciativa ‘Entre Hermanos’, que une a diversas marcas de consumo masivo para llevar alimentos a comunidades en situación de vulnerabilidad.

02. En su primer año, el programa benefició a más de 5.000 personas en Guatemala.

03. Para 2024, la cifra superó los 90.000 beneficiarios, y la meta para 2025 es duplicar el alcance hasta las 180.000 personas.

Lilian González, Gerente de Marketing de Alimentos de FIFCO