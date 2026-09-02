Felipe Bosch Gutiérrez: liderazgo que genera oportunidades y desarrollo en la región

Por E&N Brand Lab para CMI

Las grandes inversiones no comienzan con un proyecto, sino con la credibilidad de quienes las impulsan. Esa es la convicción que ha guiado la trayectoria de Felipe Bosch Gutiérrez, presidente Chairman de CMI Capital —agrupación de Corporación Multi Inversiones—, quien entiende que el liderazgo empresarial adquiere verdadero valor cuando genera certeza, atrae capital y contribuye al desarrollo de los países donde operan.

Su visión parte de una premisa sencilla: cuando existe confianza, el impacto trasciende a las empresas y alcanza a toda la sociedad. “En Centroamérica, la confianza hacia los liderazgos empresariales tiene una traducción directa: inversión. El capital sigue a la confianza, nunca al revés. Cuando un empresario es confiable, gana su empresa y gana su país, porque detrás llegan inversiones, empleos y oportunidades para la gente”, afirma.

Esa filosofía tiene profundas raíces familiares. Bosch sostiene que la credibilidad no se hereda con un apellido ni se obtiene por ocupar una posición de liderazgo, sino que “se construye con transparencia en cada decisión, y ese es el estándar que quiero seguir promoviendo hacia dentro y fuera de CMI”.

Al interior de la organización, ese principio se traduce en empoderar a las personas, confiar en su talento y permitirles asumir grandes desafíos. Para Bosch, desarrollar equipos implica mirar más allá de los resultados inmediatos y construir capacidades que perduren. A ello suma estructuras sólidas de gobierno corporativo y reglas claras que brindan certeza tanto a los colaboradores como a inversionistas y socios estratégicos.La misma lógica orienta sus relaciones de negocio.

En un contexto donde los mercados reaccionan con rapidez y el escrutinio es permanente, Bosch considera que la transparencia es indispensable para construir relaciones duraderas. “Nunca prometo lo que no puedo sostener en el tiempo. Las alianzas comerciales duraderas que he desarrollado nacieron de conversaciones francas, donde los riesgos se ponen sobre la mesa desde el primer día”, dice.

Desde CMI Capital, la visión de Felipe Bosch ha impulsado inversiones en energía, desarrollo inmobiliario y servicios financieros con un horizonte de largo plazo. El líder entiende la innovación como una decisión estratégica para anticiparse a las necesidades de la región, más que como la simple incorporación de nuevas tecnologías. Ese enfoque le permitió apostar tempranamente por la energía renovable y abrir camino a mecanismos de financiamiento sostenible, al tiempo que promueve proyectos inmobiliarios y financieros concebidos para responder a las necesidades de las próximas generaciones.

“Innovar es anticipar hacia dónde va la región y llegar antes que los demás, con capital paciente y visión de largo plazo”, resume.

Sin embargo, Bosch insiste en que el verdadero liderazgo empresarial no termina en los resultados financieros y que las compañías tienen la responsabilidad de generar bienestar colectivo.

Como presidente de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, impulsa programas completos de becas universitarias, de fortalecimiento al emprendimiento, y sobre todo, para erradicar la desnutrición crónica. “Dar algo de regreso a la sociedad también es parte de la responsabilidad de un empresario”, concluye.