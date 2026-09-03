Francis Durman: las personas necesitan saber que su trabajo tiene impacto

Por E&N Brand Lab para Grupo Montecristo

Ser el máximo líder del conglomerado Grupo Montecristo no llega solo; implica afrontar los retos que lo llevaron a consolidar una operación local a una regional, un camino marcado por el crecimiento sostenible, la innovación y la generación de valor a largo plazo.

Francis Durman, CEO y presidente de la corporación, es uno de los líderes de más alta confianza de la región, un reconocimiento que toma con humildad porque sabe que no es algo que se alcanza y conserva automáticamente, sino que debe cuidarse a diario y es una de las partes más desafiantes del liderazgo.

El empresario costarricense destaca por su visión estratégica, capacidad de transformación empresarial y compromiso con el desarrollo social. Siendo ingeniero mecánico graduado de la Texas A&M University, inició su trayectoria en la empresa familiar y hoy es la cabeza del conglomerado que opera en sectores como salud, inmobiliario, comercio, logística, agroindustria y finanzas.

Sabe que la reputación tiene un valor enorme porque no se construye desde el poder o el discurso, sino a partir de la consistencia. Las personas observan cómo actúan los líderes cuando enfrentan presión, incertidumbre o decisiones difíciles; ahí se define la credibilidad.

Todo empieza por la coherencia, dice Durman. Los equipos perciben rápidamente cuándo los valores son reales y cuándo son solo mensajes corporativos; por ello, la gente necesita claridad, cercanía y propósito, basadas en una cultura donde exista espacio para crecer, innovar y desarrollarse.

“El respeto no se exige, se gana, valorando a la gente, siendo transparente y actuando con coherencia. Las personas necesitan entender que su trabajo tiene impacto; cuando sienten que contribuyen en algo relevante, su compromiso cambia”.