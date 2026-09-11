Grupo LAFISE: la clave está en evolucionar manteniendo la esencia

Por E&N Brand Lab para Grupo LAFISE

El equilibrio entre innovación, solidez y compromiso ha permitido a Grupo LAFISE convertirse en un conglomerado financiero regional que acompaña el crecimiento de miles de empresas y millones de clientes.

La confianza de clientes, aliados y comunidades no surge de un solo momento, sino de una historia construida con coherencia. Durante más de cuatro décadas, LAFISE ha demostrado que el compromiso, la responsabilidad y una visión de largo plazo, son los pilares sobre los que se fortalecen relaciones duraderas.

Tal como lo expresa su presidente Roberto Zamora Llanes, la confianza no se hereda ni se compra; se construye todos los días, filosofía que guía al grupo financiero.

LAFISE ha consolidado relaciones de largo plazo con sus clientes, colaboradores, proveedores, inversionistas y comunidades, sustentadas en principios que forman parte de su cultura organizacional, como lo son, la integridad, transparencia, cumplimiento, cercanía y excelencia en el servicio.

“La confianza también nace de la capacidad de evolucionar manteniendo nuestra esencia. Innovamos constantemente para ofrecer soluciones financieras ágiles, seguras y accesibles, pero siempre colocando a las personas en el centro de cada decisión”, reafirma.

Grupo LAFISE tiene una responsabilidad que va más allá de sus resultados financieros, dirigida a contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, lo cual realiza a través de su brazo social, Fundación Zamora Terán.

Bajo esta figura impulsan iniciativas enfocadas en transformar la educación de la niñez mediante la tecnología —One Laptop Per Child—, convencidos de que la educación es poderosa herramienta para abrir oportunidades y construir futuro. Asimismo, promueven la inclusión educativa, con programas que integran tecnología, formación docente y desarrollo de competencias para preparar a niños y jóvenes para los desafíos del siglo XXI, con modelos educativos innovadores, bajo el convencimiento de que la reputación y la confianza se multiplica cuando una organización usa sus capacidades para generar bienestar colectivo, bajo la premisa de que invertir en educación es hacerlo en el futuro de la región.