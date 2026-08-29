La confianza: el activo que sostiene a las empresas y mueve la economía

Por Celeste Alvarado – revistaeyn.com

La confianza es uno de los activos más valiosos para una empresa y uno de los más difíciles de recuperar cuando se pierde. Se construye con liderazgo, transparencia, decisiones consistentes y una cultura que convierta estos principios en prácticas cotidianas.

Ese fue uno de los principales mensajes del panel “Alta Confianza Honduras”, donde líderes empresariales analizaron los desafíos de construir organizaciones confiables en un entorno de cambios acelerados y mayor escrutinio público.

Para Carlos Girón, la confianza debe comenzar dentro de las organizaciones. “Los líderes tienen que desarrollar esa confianza primero en el primer sitio, que son los colaboradores”, dijo.

Con más de 30 años de experiencia en la industria bancaria y financiera, identificó cuatro principios esenciales: honestidad, legalidad, transparencia e igualdad.

Estos valores, señaló, no pueden quedarse en declaraciones corporativas, sino que deben reflejarse en la cultura y en la toma de decisiones.