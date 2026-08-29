Cultura interna y coherencia: fórmula de Pinturas Americanas para liderar el mercado hondureño

Líderes

La Gira de la Confianza, capítulo Honduras, celebrada el pasado 27 de agosto de 2026 en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, dejó en evidencia que el peso de la empresa privada se sustenta en la calidad, el liderazgo y la coherencia. Durante el evento, destacados líderes empresariales analizaron cómo la reputación corporativa se construye de adentro hacia afuera.

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com Los resultados de Confianza 2026 confirman el peso de la empresa privada en la percepción de los hondureños. Calidad, liderazgo, coherencia y cumplimiento aparecen como los pilares de una credibilidad que comienza dentro de las organizaciones y debe demostrarse con hechos. Teniendo como base estos datos, en el evento Gira de la Confianza, capítulo Honduras, se tuvo un diálogo entre tres empresarios, líderes en el país. A la conversación, moderada por Claudia Díaz, directora ejecutiva de Fundahrse, fueron convocados Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas; Ángelo Casco Bruni, gerente general de Molino Harinero Sula y Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Grupo Financiero Atlántida. Deware planteó una premisa sencilla, aunque exigente: cumplir la palabra dada. Una promesa cumplida de manera consistente se convierte en una conducta que permea la cultura de la organización y alcanza a sus diferentes públicos, de acuerdo con el CEO de Pinturas Americanas. Afirma que “La confianza se construye de adentro hacia afuera”, por lo que la cultura empresarial es importante, pero no solo tenerla, sino permearla en cada uno de los colaboradores.

Para el CEO de Pinturas Americanas ser una empresa Triple Confianza 2026 (por empresa, marca y líder) es porque existe una coherencia total entre lo que se dice y se hace. En Pinturas Americanas hay acciones hacia la comunidad, los empleados ejecutan diversos tipos de voluntariados, demostrando que todos podemos hacer un mejor país.

Las crisis deben transformarse en oportunidades