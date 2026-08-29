Cultura interna y coherencia: fórmula de Pinturas Americanas para liderar el mercado hondureño

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com
Los resultados de Confianza 2026 confirman el peso de la empresa privada en la percepción de los hondureños. Calidad, liderazgo, coherencia y cumplimiento aparecen como los pilares de una credibilidad que comienza dentro de las organizaciones y debe demostrarse con hechos.
Teniendo como base estos datos, en el evento Gira de la Confianza, capítulo Honduras, se tuvo un diálogo entre tres empresarios, líderes en el país. A la conversación, moderada por Claudia Díaz, directora ejecutiva de Fundahrse, fueron convocados Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas; Ángelo Casco Bruni, gerente general de Molino Harinero Sula y Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Grupo Financiero Atlántida.
Deware planteó una premisa sencilla, aunque exigente: cumplir la palabra dada. Una promesa cumplida de manera consistente se convierte en una conducta que permea la cultura de la organización y alcanza a sus diferentes públicos, de acuerdo con el CEO de Pinturas Americanas.
Afirma que “La confianza se construye de adentro hacia afuera”, por lo que la cultura empresarial es importante, pero no solo tenerla, sino permearla en cada uno de los colaboradores.
Para el CEO de Pinturas Americanas ser una empresa Triple Confianza 2026 (por empresa, marca y líder) es porque existe una coherencia total entre lo que se dice y se hace. En Pinturas Americanas hay acciones hacia la comunidad, los empleados ejecutan diversos tipos de voluntariados, demostrando que todos podemos hacer un mejor país.
Las crisis deben transformarse en oportunidades
Para Deware, la prueba definitiva aparece cuando las circunstancias se complican: una crisis, el reclamo de un cliente o cualquier situación en la cual la empresa debe demostrar si existe verdadera correspondencia entre lo que dice y lo que hace, apuntó.
Afirma que ve los retos como oportunidades, porque cada uno de esos momentos los lleva a ser mejores, a optimizar el servicio al cliente y dar lo mejor de sí mismos.
Todo este conjunto de acciones a lo que lleva es a tener reputación, pero el reto es cuidarla, más con el consumo de las redes sociales, según el ejecutivo; que dice aprovechar el alcance para presentar el producto, pero también es un recordatorio que las plataformas digitales puede ser aliadas para crear reputación, pero, cuidado, que también puede pasar lo contrario, según la reflexión que compartió ante los asistentes al evento, el pasado 27 de agosto de 2026.
Ángelo Casco Bruni, gerente general de Molino Harinero Sula, puso el acento precisamente en esa coherencia. La credibilidad, señaló, requiere consistencia entre el discurso y las acciones, y solo se consolida con el paso del tiempo.
Por su parte, Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Grupo Financiero Atlántida, llevó el planteamiento un paso más allá: ninguna organización puede proyectar confianza hacia el exterior si antes no logra generarla entre quienes la integran.
La jornada, realizada en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, concluyó con un reconocimiento a las empresas, marcas y líderes destacados por las audiencias participantes en la investigación.
La distinción incluyó a organizaciones que alcanzaron la categoría Triple Confianza, al sobresalir simultáneamente por la percepción generada por su empresa, su marca y sus líderes.