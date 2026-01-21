¿Confía en alguien o no? Así se vota en la Cuarta Edición del estudio "El Valor de la Confianza"

Para ellos hemos abierto la encuesta Confianza 2026 , llenarla le tomará unos minutos, es confidencial y lo que buscamos es que ustedes nos digan quiénes son los más confiables en la región o si no hay nadie confiable en este año.

Queremos saber en quién confía Centroamérica o si los centroamericanos no confían en nadie.

Recuerde que este estudio, que se consolida en Centroamérica, como referente para los tomadores de decisiones, es un esfuerzo conjunto de Estrategia & Negocios, junto a PIZZOLANTE y DATOS Group.

Para participar de la encuesta solamente debe llenar los campos que indique cada uno de los ítems, el primero le preguntará el país y luego lo guiará en torno a los nombres de los empresarios y empresas, además de marca en las que usted confía.

Al finalizar estará el campo de las organizaciones y para que su respuesta cuente debe terminar la encuesta.

Recuerde: es importante compartir el siguiente el siguiente link a otros usuarios y no utilizar el que abre su navegador: https://encuesta.datosgroup.com/default.cshtml?id=6733b37c-97e6-49e3-91d6-7e8b7b6836d7