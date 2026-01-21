Tendencias y Expertos

¿Confía en alguien o no? Así se vota en la Cuarta Edición del estudio "El Valor de la Confianza"

Estrategia & Negocios, junto a PIZZOLANTE y DATOS Group, lanzan la Cuarta Edición del estudio que revela y hace visibles los niveles de la confianza en Centroamérica. Participe en la encuesta 2026

2026-01-21

Por revistaeyn.com

Queremos saber en quién confía Centroamérica o si los centroamericanos no confían en nadie.

Para ellos hemos abierto la encuesta Confianza 2026, llenarla le tomará unos minutos, es confidencial y lo que buscamos es que ustedes nos digan quiénes son los más confiables en la región o si no hay nadie confiable en este año.

E&N, PIZZOLANTE Y DATOS Group lanzan la Cuarta Edición de “El Valor de la Confianza” 2026

Recuerde que este estudio, que se consolida en Centroamérica, como referente para los tomadores de decisiones, es un esfuerzo conjunto de Estrategia & Negocios, junto a PIZZOLANTE y DATOS Group.

¿CÓMO VOTAR EN CONFIANZA 2026?

Para participar de la encuesta solamente debe llenar los campos que indique cada uno de los ítems, el primero le preguntará el país y luego lo guiará en torno a los nombres de los empresarios y empresas, además de marca en las que usted confía.

Al finalizar estará el campo de las organizaciones y para que su respuesta cuente debe terminar la encuesta.

Recuerde: es importante compartir el siguiente el siguiente link a otros usuarios y no utilizar el que abre su navegador: https://encuesta.datosgroup.com/default.cshtml?id=6733b37c-97e6-49e3-91d6-7e8b7b6836d7

Puede dejar sus datos para conocer los siguientes pasos de nuestra Cuarta Edición dejando solamente su correo (No es obligatorio)

<i>Primero seleccione el país del cual nos visita.</i>

Al seleccionar al empresario/a, empresa y marca le saldrá una lista de atributos, en los cuales le pregunta por qué confía en el seleccionado, tachado en la imagen.

<i>Al terminar el llenado de la encuesta, de clic en FINALIZAR, para que su respuesta cuente.</i>

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

