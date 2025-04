Celebramos la década del estudio Top Of Mind con reconocimiento a las marcas más recordadas de Guatemala

Las marcas más destacadas de Guatemala según el estudio Top Of Mind de E&N, en alianza con Kantar Mercaplan, fueron presentadas este 8 de abril, en un evento que reunió a los líderes de 28 categorías entre las que destacaron, Cemento, Cerveza, Bancos, Pastas, Lácteos, Telefonía y otras más.

“Marcas Top Of Mind de E&N y Kantar Mercaplan es el estudio de mercado más completo y continuado de la región publicado, que cumple 10 años. En 2025, Kantar Mercaplan encuestó a 2.100 consumidores en los 8 países del estudio”, apuntó Jaramillo, al inicio de la ceremonia.

Este año, se destacaron, además de 28 categorías, a las marcas TOM de la década, que enfatizan por su permanencia y crecimiento en la mente de los consumidores.

Se reconocieron también a las Marcas Grand TOM (con más del 75 % de recordación), a las Super TOM (que alcanzan recordaciones superiores al 50 %, así como a las Marcas con Huella Regional. Y por supuesto, a las reinas de la recordación en 2025, las marcas TOM de Guatemala más mencionadas en las 28 categorías del estudio.

La presentación de los resultados TOM 2025 estuvo a cargo de Kevin Oliva, Innovation Director de Kantar Mercaplan, quien mencionó que la innovación es una de las bases para el crecimiento de las marcas y permanencia en el TOM de los guatemaltecos.

“A base de la innovación, yo me puedo asegurar que mi oferta de valor a lo largo de mi portafolio va a satisfacer las necesidades que mi consumidor tiene hoy. Si estas marcas hubieran pensado que el consumo de su categoría iba a ser el mismo para siempre, definitivamente no estarían en el Top of Mind”, destacó Oliva.