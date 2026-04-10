Lleno total en la fiesta TOM de El Salvador

Top of Mind

El evento TOM en El Salvador fue todo un éxito. Más de 180 personas vivieron de cerca la verdadera fiesta de las marcas. Durante la jornada reconocimos a las marcas líderes en la mente de los consumidores salvadoreños y a los Protagonistas del Mercadeo TOM 2026.

Por revistaeyn.com Este 9 de abril, con un lleno total, más de 180 asistentes, se celebró la segunda parada de nuestra Gira TOM 2026 en San Salvador. La comunidad del mercadeo y liderazgo empresarial de El Salvador demostró el interés por el estudio TOM, referente en su tipo. La jornada se marcó por dos momentos, el primero, el reconocimiento a las marcas líderes en recordación de las 26 categorías del estudio TOM y cuatro de categorías especiales, que acudieron a recibir presidentes, CEOs, Directores y gerentes de marca de cada TOM.

Asimismo, más de una veintena de Protagonistas del Mercadeo TOM, los estrategas que lograron que sus marcas logren la más alta recordación para 2026 en sus respectivas categorías, se llevaron a casa reconocimientos que los acreditan como las mentes detrás de las grandes marcas TOM 2026 en su país.

La celebración la completaron las marcas anfitrionas: Farmacia San Nicolás, Pizza Hut, Credicomer, con amenas actividades y obsequios para los asistentes. Ellos con dinámicas innovadoras cautivaron al público. La ruleta de Pizza Hut fue una sensación, todos probaban su suerte para llevarse a casa un vale por pizza o comer unos ricos palitroques, entre otros premios.

El toque de bienestar y salud lo puso Farmacia San Nicolás, en su espacio estuvo presentando sus beneficios y también compartiendo las bondades de varios medicamentos exclusivos.

Salud, como su nombre lo dice, brindó opciones saludables para comer a los que se acercaron. El stand estuvo lleno de sabor y pensado en todo públicos, desde Chocolatina, Café, yogurt y queso crema.

Los asistentes también estuvieron atentos a conocer los beneficios de Banca Premium de Credicomer, se acercaron y fueron recibidos por ejecutivas que resolvieron sus dudas.