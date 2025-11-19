Entrevista TD 2025 con Giovanni Stella: El CEO del futuro ya conversa con la IA

Transformacion Digital

Giovanni Stella, exdirector de Google, sostiene que la inteligencia artificial se ha convertido en el asistente estratégico más poderoso del CEO moderno.

Entrevista de Claudia Contreras - Estrategia & Negocios​​​​​​ Desde modelos predictivos que optimizan decisiones financieras hasta agentes que automatizan procesos, la IA redefine la eficiencia y acelera la toma de decisiones en la alta dirección. Pero advierte: la ventana para adoptar esta tecnología se cerrará pronto. Las empresas que no actúen hoy quedarán fuera del juego competitivo en menos de dos años. Giovanni Stella es un ejecutivo y estratega italiano con una trayectoria de más de dos décadas en ventas, publicidad y tecnología digital, destacando principalmente por su liderazgo en empresas tecnológicas de talla mundial como Google y Meta. En 2015 fue designado CEO y posteriormente Country Director de Google para Colombia, Centroamérica y el Caribe, liderando las operaciones estratégicas y colaborando estrechamente con directivos de las principales compañías de América Latina. Bajo su gestión, Stella fue reconocido por su capacidad de impulsar la transformación digital durante momentos clave como la pandemia, destacando en rankings de liderazgo empresarial en la región.

¿Cuáles son las herramientas y habilitadores que permite la IA en los CEOs?

Yo creo que la inteligencia artificial hoy en día es una herramienta muy poderosa para los CEOs porque se puede volver, se puede volver literalmente como un asistente, un asistente inteligente senior que ayude al CEO a tomar mejores decisiones. Depende del uso y de la herramienta de IA que se esté usando. Pero hay tres tipos fundamentales de IA, la IA predictiva, la IA generativa y la IA de agentes.

La IA predictiva es la que se conoce también como aprendizaje automático y es la que permite básicamente tomar decisiones con base en la observación de data pasada. Entonces se crean algoritmos que analizan data pasada, identifican patrones en la data y con base en eso permiten predecir comportamientos futuros, predecir números, predecir ventas, predecir movimientos de algún tipo. Son modelos estadísticos básicamente. Ese tipo de inteligencia artificial es extremadamente poderosa porque puede ayudar literalmente el CEO a volver más eficiente su propia compañía. Obviamente la implementación no es para todos, no es sencilla, requiere conocimiento técnico, requiere partners, pero cualquier sí hoy en día puede implementar algún sistema de predicción, como decía antes, de ventas. Se usa mucho, por ejemplo la inteligencia artificial predictiva para predecir ventas o predecir finanzas, pero también para predecir mantenimiento predictivo, es decir, para predecir para aquellas empresas que tengan fábricas, por ejemplo, cuando las máquinas están necesitando manutención. Todo eso hoy en día se puede planificar generando unos ahorros y unas eficiencias de costo increíbles para las compañías, porque evidentemente te permiten evitar, por ejemplo, que la máquina se rompa. Si tú puedes prevenir, tú puedes predecir cuando la máquina se va a romper, puedes intervenir antes que se rompa, básicamente y eso te permite tener un ahorro de costo enorme. La segunda manera es inteligencia artificial generativa y cualquier CEO hoy en día puede andar online, buscar en Gemini, en chat GPT o en cloud y usar la inteligencia artificial como un partner, un asistente para hacer brainstorming. Entonces plantear por ejemplo, un problema de negocio y decir analízalo, analízalo como si fueras, no sé, gerente financiero de mi compañía, analízalo como si fueras mi competencia. Analízalo como si fueras mi asistente y de esa manera puedes ir teniendo una conversación literalmente con una herramienta que te ayuda a pensar mejor.

También es posible hoy en día hacer investigaciones profundas en cuestión de minutos, solo usando la Inteligencia Artificial Generativa. Eso también es una herramienta extremadamente poderosa para un CEO que no tenga tiempo de esperar información que le llegue de otros equipos y que quiera averiguar él mismo ella misma en momento dado algún tipo de información. Y después también los agentes hoy en día permiten una vez más automatizar procesos y generar eficiencias que terminan beneficiando mucho a un CEO en el manejo de su compañía. Porque en la medida que tú logras automatizar procesos, muy probablemente vas a tener ganancias de menor tiempo que se necesite para automatizar para cumplir un proceso o de menores recursos que se necesiten para correr ese proceso. Entonces, por donde se mire, termina siendo una eficientización, básicamente. Entonces, esas son por cada área de inteligencia artificial hay una ganancia clara para los CEOs. En este camino para convertirse en experto en IA, ¿qué es lo más fácil de automatizar y qué respuestas rápidas le da la empresa frente a su competencia? Lo más rápido de automatizar son aquellas tareas que son repetidas y repetibles. Entonces todo lo que se repite y que tiene una cadencia y que sigue un determinado proceso se puede automatizar también. Donde más se están viendo resultados tempranos, digamos, para Inteligencia Artificial Generativa, es en el manejo de relacionamiento del cliente. Todo lo que tenga que ver con soporte cliente, ventas, mantenimiento de relaciones con el cliente, upselling, cross selling, son todas cosas que hoy en día se pueden automatizar básicamente. También la parte de marketing hoy en día se puede automatizar básicamente por completo. Y después, como decía, procesos internos que hacen que tú con la Inteligencia Artificial puedas hacer de forma más rápida y más eficiente varios procesos internos.