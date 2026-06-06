Finanzas

Promerica fortalece capacidades para impulsar eficiencia energética en Guatemala

Banco Promerica Guatemala fortaleció sus capacidades para identificar, analizar y estructurar proyectos sostenibles energéticos mediante un proceso de aprendizaje práctico y dinámico, alineado con la realidad y necesidades del mercado guatemalteco.

  • Promerica fortalece capacidades para impulsar eficiencia energética en Guatemala

    Se busca facilitar el financiamiento de inversiones sostenibles y el desarrollo de proyectos con enfoque ambiental en el país. Foto de cortesía
2026-06-06

Por revistaeyn.com

En el marco del cierre de la Iniciativa MIPYMES Verdes II, implementada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el apoyo financiero del Gobierno de Alemania, a través de KfW, y la Unión Europea, se impulsó una cooperación técnica no reembolsable a Banco Promerica Guatemala, orientada a ampliar sus conocimientos y herramientas para el financiamiento de proyectos sostenibles.

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A través de este programa, Promerica fortaleció sus capacidades para identificar, analizar y estructurar proyectos sostenibles energéticos mediante un proceso de aprendizaje práctico y dinámico, alineado con la realidad y necesidades del mercado guatemalteco.

El proceso de formación incluyó contenidos relacionados con evaluación de proyectos de eficiencia energética, análisis de inversiones en energías renovables, modelos de negocio de autoconsumo y contratos de compra de energía (PPA), así como identificación y mitigación de riesgos técnicos y financieros.

La metodología estuvo basada en casos reales, simulaciones y ejercicios prácticos orientados a fortalecer la toma de decisiones crediticias.

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Como resultado de esta cooperación, 52 colaboradores de Banco Promerica Guatemala de áreas comerciales, análisis crediticio, sostenibilidad y finanzas participaron en las jornadas de capacitación desarrolladas, promoviendo además una participación equilibrada entre mujeres y hombres.

Esta acción forma parte de las actividades de cierre de la Iniciativa MIPYMES Verdes II en Guatemala, enfocadas en promover capacidades, conocimientos y herramientas que faciliten el financiamiento de inversiones sostenibles y el desarrollo de proyectos con enfoque ambiental en el país

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