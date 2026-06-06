Promerica fortalece capacidades para impulsar eficiencia energética en Guatemala

Por revistaeyn.com
En el marco del cierre de la Iniciativa MIPYMES Verdes II, implementada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el apoyo financiero del Gobierno de Alemania, a través de KfW, y la Unión Europea, se impulsó una cooperación técnica no reembolsable a Banco Promerica Guatemala, orientada a ampliar sus conocimientos y herramientas para el financiamiento de proyectos sostenibles.
A través de este programa, Promerica fortaleció sus capacidades para identificar, analizar y estructurar proyectos sostenibles energéticos mediante un proceso de aprendizaje práctico y dinámico, alineado con la realidad y necesidades del mercado guatemalteco.
El proceso de formación incluyó contenidos relacionados con evaluación de proyectos de eficiencia energética, análisis de inversiones en energías renovables, modelos de negocio de autoconsumo y contratos de compra de energía (PPA), así como identificación y mitigación de riesgos técnicos y financieros.
La metodología estuvo basada en casos reales, simulaciones y ejercicios prácticos orientados a fortalecer la toma de decisiones crediticias.
Como resultado de esta cooperación, 52 colaboradores de Banco Promerica Guatemala de áreas comerciales, análisis crediticio, sostenibilidad y finanzas participaron en las jornadas de capacitación desarrolladas, promoviendo además una participación equilibrada entre mujeres y hombres.
Esta acción forma parte de las actividades de cierre de la Iniciativa MIPYMES Verdes II en Guatemala, enfocadas en promover capacidades, conocimientos y herramientas que faciliten el financiamiento de inversiones sostenibles y el desarrollo de proyectos con enfoque ambiental en el país