El Salvador: Banagrícola administra US$200 millones en fondos de inversión

Finanzas

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola en El Salvador cerró 2025 con un patrimonio bajo administración de más de US$195 millones y alcanzó los US$200 millones en enero 2026, con más de 2.000 partícipes, tanto personas naturales y jurídicas. Durante 2025, el Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola mantuvo una rentabilidad anual del 4,5 %, además de ratificar la calificación AAA por parte de Moody’s Local El Salvador y Zumma Ratings, respaldando su perfil de seguridad, liquidez diaria y enfoque de corto plazo y convirtiéndose en el fondo con mejor calificación del país.

El crecimiento del fondo estuvo acompañado por un aumento del 27 % en el número de partícipes, superando las 2.000 personas y empresas que hoy utilizan el fondo como una herramienta estratégica para gestionar su liquidez con flexibilidad total. Representantes de Banagrícola consideran que el mercado salvadoreño ha mostrado un crecimiento acelerado en fondos de corto plazo, impulsado por montos de entrada accesibles, desde los US$200, y por un mayor interés de pequeños y medianos inversionistas en diversificar sus recursos. Ana Cristina Arango, vicepresidenta de Empresas y Gobierno de Bancoagrícola, afirmó que“estos resultados no solo representan crecimiento, sino oportunidades reales para que más empresas gestionen su liquidez con responsabilidad y respaldo técnico.