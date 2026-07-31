Presidente de Grupo OPSA recibió reconocimiento en gala de Manpower Group y Brain Consulting Group

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Jorge Canahuati Larach, presidente de OPSA/Estrategia & Negocios junto a más de 40 altos ejecutivos de sectores como banca, telecomunicaciones, consumo masivo y otras industrias estratégicas fueron reconocidos por Manpower y Brain Co por su impacto en el desarrollo de Honduras.

Por revistaeyn.com El empresario Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y de la revista Estrategia & Negocios (E&N), fue reconocido por su trayectoria y su aporte al desarrollo económico y social de Honduras y Centroamérica durante la primera edición de los Galardones al Legado organizados por Manpower Group y Brain Consulting Group. La ceremonia reunió en Tegucigalpa a más de 40 altos ejecutivos de la banca, las telecomunicaciones, el consumo masivo y otras industrias estratégicas. La iniciativa distinguió a líderes empresariales por su legado, capacidad de resiliencia, impacto social y contribución a la generación de empleo y al fortalecimiento del tejido productivo hondureño.

El encuentro coincidió con el 28 aniversario de las operaciones de Manpower Group en Honduras y abrió un espacio de discusión sobre la evolución del empleo, la transformación digital y los nuevos desafíos que enfrentan las compañías en la gestión del talento. Isis Sandoval, country manager de Manpower Group para Honduras y Nicaragua, explicó que los reconocimientos buscan poner en valor el recorrido de quienes han contribuido al desarrollo empresarial del país. “La actividad es una premiación a los líderes más visionarios de Honduras, donde se les está reconociendo por su legado y por su trayectoria”, señaló. Lesslie de Davidovich, ejecutiva de Brain Consulting Group, indicó que la selección consideró tanto los resultados de los homenajeados como la dimensión social de su liderazgo. “Son líderes que realmente tienen una trayectoria y un impacto social demostrado a nivel país y que esto está impactando no solamente en sus empresas, sino también a nivel regional”, afirmó.

En el caso de Canahuati, el reconocimiento destacó una trayectoria de más de seis décadas vinculada con el desarrollo de Grupo OPSA y de marcas periodísticas como El Heraldo, La Prensa y Estrategia & Negocios, así como con la creación de espacios especializados en información económica y empresarial. “Con mucho agradecimiento lo recibimos, con mucha humildad también. Es una vida entera, más de 60 años que Grupo OPSA tiene tratando de generar confianza y tener la credibilidad que, en un medio de comunicación, es muy importante”, expresó el empresario.

Canahuati sostuvo que la labor desarrollada por el grupo ha buscado incidir en la sociedad hondureña y, mediante E&N, ampliar ese aporte al ámbito regional. “Tratamos de ayudarles a comprender el mundo y a tomar mejores decisiones”, puntualizó. El presidente de Grupo OPSA también planteó la necesidad de preparar a las nuevas generaciones de profesionales y dirigentes empresariales. “Lo importante es establecer esos estándares y entender que uno se debe a sus audiencias, a sus consumidores y a sus clientes”, afirmó.

La premiación también reconoció a referentes de los sectores gremial, automotor, agroindustrial y siderúrgico, cuyas intervenciones situaron al capital humano, la formación continua y la responsabilidad social entre los principales factores para sostener la competitividad de las empresas. Karin Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), destacó la contribución de Manpower Group a las compañías hondureñas durante sus 28 años de presencia en el país. A su juicio, recibir la distinción supone un reconocimiento al trabajo de instituciones que buscan mejorar las condiciones de la economía nacional.

Desde el sector automotor, Thibaud Aymeric, CEO de Corporación Flores, señaló que el galardón refleja años de trabajo dedicados al desarrollo de los equipos humanos y al crecimiento empresarial. “Uno de los capitales más relevantes de las empresas son sus personas. El desarrollo de los talentos y de las capacidades de nuestros equipos es fundamental”, sostuvo. Pamela Molina, presidenta de la fundación de Grupo Agrolíbano, destacó la necesidad de que las compañías participen activamente en la atención de los desafíos sociales del país. “El sector privado tiene que ser parte de la solución para tener entornos más pacíficos, menos violentos y donde las personas puedan desarrollarse con mayores oportunidades”, manifestó. Por su lado, Alberto Sikaffi, representante de Industria del Acero, puso el acento en la resiliencia como condición para liderar y emprender en contextos complejos. Su mensaje a las nuevas generaciones fue perseverar frente a las dificultades: “No aceptar el primer no, seguir adelante y no darse por vencido”. La primera edición de estos galardones presentó así el liderazgo empresarial no solo como una capacidad para generar resultados, sino también como una responsabilidad vinculada con la formación del talento, la construcción de confianza y la creación de oportunidades para el desarrollo de Honduras y Centroamérica.