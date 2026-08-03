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Banco Bisa se incorporó oficialmente al Centro Bancario Internacional de Panamá

Banco BISA, S.A. (Sucursal Panamá) forma parte de un grupo financiero con sede en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo holding es Grupo Financiero BISA, S.A.

  • Banco Bisa se incorporó oficialmente al Centro Bancario Internacional de Panamá

    La incorporación de esta entidad representa un nuevo paso en el fortalecimiento del CBI de Panamá. Foto de cortesía
2026-08-03

Por revistaeyn.com

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó que, tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, otorgó una Licencia Bancaria Internacional a Banco Bisa, S.A. (Sucursal Panamá).

Con esta autorización, la entidad se incorpora oficialmente al Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá y podrá operar desde una oficina establecida en el país.

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La licencia le permite realizar transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan efectos en el exterior, así como desarrollar otras actividades previamente autorizadas por la Superintendencia.

Banco Bisa, S.A. (Sucursal Panamá) forma parte de un grupo financiero con sede en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo holding es Grupo Financiero Bisa, S.A. Con más de seis décadas de trayectoria, el grupo se ha consolidado como una de las principales organizaciones financieras de ese país, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios.

La incorporación de esta entidad representa un nuevo paso en el fortalecimiento del CBI de Panamá, al ampliar la presencia de instituciones financieras de reconocida trayectoria y respaldar el atractivo del país como una plataforma regional para la prestación de servicios bancarios internacionales.

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"Este crecimiento responde, entre otros factores, a un marco regulatorio sólido y a un modelo de supervisión bancaria alineado con los estándares internacionales, que promueven la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero panameño", dijo la SBP.

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