Panamá: El índice de liquidez del CBI supera los niveles regulatorios

Al cierre del período, el índice de liquidez del Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá se ubicó en 60 %, mientras que el índice de adecuación de capital alcanzó 16.04 %, niveles que superan ampliamente los mínimos regulatorios de 30 % y 8 %, respectivamente, revelan los resultados del Informe de Actividad Bancaria (IAB) correspondientes a mayo de 2026, divulgado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Estos indicadores reflejan la fortaleza del sistema bancario de Panamá para enfrentar escenarios de tensión y continuar apoyando la intermediación financiera.

"Este sólido nivel de solvencia responde, en gran medida, al fortalecimiento progresivo del marco prudencial, mediante la incorporación del colchón de conservación de capital y el inicio de la aplicación del colchón para bancos de importancia sistémica", reporta la SBP.

En conjunto, estos resultados evidencian la resiliencia del CBI, respaldada por sólidos indicadores de liquidez y solvencia, así como por el crecimiento sostenido de la actividad crediticia.

La cartera crediticia neta del CBI alcanzó US$102,191.2 millones, con un crecimiento interanual de 3.7 %, equivalente a US$3,685.2 millones adicionales respecto al mismo período del año anterior.