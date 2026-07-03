Panamá: El índice de liquidez del CBI supera los niveles regulatorios

Por revistaeyn.com
Al cierre del período, el índice de liquidez del Centro Bancario Internacional (CBI) de Panamá se ubicó en 60 %, mientras que el índice de adecuación de capital alcanzó 16.04 %, niveles que superan ampliamente los mínimos regulatorios de 30 % y 8 %, respectivamente, revelan los resultados del Informe de Actividad Bancaria (IAB) correspondientes a mayo de 2026, divulgado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
Estos indicadores reflejan la fortaleza del sistema bancario de Panamá para enfrentar escenarios de tensión y continuar apoyando la intermediación financiera.
"Este sólido nivel de solvencia responde, en gran medida, al fortalecimiento progresivo del marco prudencial, mediante la incorporación del colchón de conservación de capital y el inicio de la aplicación del colchón para bancos de importancia sistémica", reporta la SBP.
En conjunto, estos resultados evidencian la resiliencia del CBI, respaldada por sólidos indicadores de liquidez y solvencia, así como por el crecimiento sostenido de la actividad crediticia.
La cartera crediticia neta del CBI alcanzó US$102,191.2 millones, con un crecimiento interanual de 3.7 %, equivalente a US$3,685.2 millones adicionales respecto al mismo período del año anterior.
El crecimiento de la cartera fue impulsado principalmente por el segmento externo. La cartera externa neta aumentó US$3,472.3 millones 9.71 %, hasta situarse en US$39,234.5 millones, mientras que la cartera interna neta registró un incremento de USD 212.9 millones 0.34 %, alcanzando US$62,956.7 millones.
Por su parte, los activos del CBI totalizaron US$167,440.4 millones, lo que representa un crecimiento interanual de US$10,664.3 millones o 6.8 %. "Este desempeño refleja una evolución favorable del balance, impulsada por el aumento de los activos líquidos, la expansión de las inversiones en valores, el crecimiento de los depósitos y el fortalecimiento del patrimonio", apunta la SBP.
Los depósitos alcanzaron US$121,090.3 millones, registrando un incremento interanual de 7.4 %, equivalente a US$8,369.9 millones adicionales respecto al mismo período de 2025. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por los depósitos externos, que aumentaron US$4,827.4 millones 10.74 %, mientras que los depósitos internos crecieron US$3,542.4 millones 5.23 %.
"En conjunto, estos resultados evidencian que el CBI mantiene un perfil financiero sólido, sustentado en una amplia liquidez, una robusta capitalización y una expansión equilibrada de su balance", indica la SBP.