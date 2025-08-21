Centroamérica & Mundo

Déficit comercial de El Salvador con China se eleva un 51,7 % en primer semestre

Por Agencia EFE El déficit comercial de El Salvador con China superó los US$1.727 millones en el primer semestre del 2025, un 51,7 % más que en el mismo lapso de 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). La base de datos de comercio exterior del BCR indican que el déficit de la balanza comercial con el gigante asiático pasó de US$1.138,5 millones en 2024 a US$1.727,5 en la actualidad, US$589 millones más.

Según las cifras del Banco Central, las exportaciones habrían registrado una caída del 8,1 %, pasando de US$46,1 millones en 2024 a US$42,3 millones en los primeros seis meses del año en curso. Por su parte, las importaciones desde China crecieron un 49,4 % con US$1.184,6 millones de dólares en 2024 y US$1.769,8 millones en 2025, una diferencia al alza de US$585,2 millones. En los primeros seis meses de 2025, China es el segundo país que más bienes vende a El Salvador, por detrás de Estados Unidos, y es el décimo que más compra a la nación centroamericana.