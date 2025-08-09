BBVA Colombia S.A. se incorpora al Centro Bancario Internacional de Panamá

Por revistaeyn.com
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó que, tras verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, ha emitido una resolución mediante la cual se otorga Licencia Bancaria Internacional a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. (BBVA Colombia S.A.).
Con esta autorización, BBVA Colombia S.A. se incorpora oficialmente al Centro Bancario Internacional de Panamá, desde donde podrá operar a través de una oficina establecida en el país.
Con la licencia que se otorga, la entidad está habilitada para llevar a cabo transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan efectos en el exterior, así como para realizar otras actividades previamente autorizadas.
BBVA Colombia S.A. forma parte de un grupo financiero global cuyo holding es BBVA S.A. (España), grupo con una sólida trayectoria de más de 165 años ofreciendo servicios financieros, con presencia en 25 países.
La incorporación de esta entidad financiera al sistema bancario panameño fortalece el posicionamiento de Panamá como un centro financiero internacional sólido, confiable y competitivo.
"Panamá cuenta con un marco regulatorio robusto y una supervisión bancaria alineada con los más altos estándares internacionales, lo que garantiza un entorno de operaciones seguro, transparente y eficiente para instituciones financieras de primer nivel", dijo la SBP.