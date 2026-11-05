BCIE prepara convocatoria de proyectos para generar créditos de carbono y biodiversidad

Finanzas

Con un enfoque inclusivo, la convocatoria estará abierta a iniciativas en distintas etapas de desarrollo, desde propuestas conceptuales hasta proyectos avanzados, que demuestren potencial para generar créditos de carbono o biodiversidad de alta integridad.

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) prepara el lanzamiento de Nature to Value: From nature to investment, una nueva convocatoria regional que busca identificar proyectos de carbono y biodiversidad en ocho países: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Con un enfoque inclusivo, la convocatoria estará abierta a iniciativas en distintas etapas de desarrollo, desde propuestas conceptuales hasta proyectos avanzados, que demuestren potencial para generar créditos de carbono o biodiversidad de alta integridad.

Esta convocatoria forma parte de los esfuerzos del BCIE para impulsar el desarrollo de un Mercado Regional de Créditos Ambientales, mediante la identificación de iniciativas con alto potencial, el fortalecimiento progresivo de sus capacidades y la construcción de una cartera regional de proyectos que facilite su futura vinculación con mercados ambientales nacionales e internacionales. “Con esta iniciativa buscamos identificar proyectos de alta integridad, fortalecer una cartera regional de iniciativas y facilitar su conexión progresiva con nuevas fuentes de financiamiento e inversión en los mercados ambientales internacionales”, destacó la Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez. Las iniciativas identificadas a través de la convocatoria podrán pasar a formar parte de un Pipeline Regional de Proyectos de Carbono y Biodiversidad, a partir del cual el BCIE buscará identificar sus principales brechas y, de acuerdo con su nivel de madurez y la disponibilidad de recursos y alianzas, facilitar su vinculación con asistencia técnica especializada, estándares y mecanismos de certificación, inversionistas, potenciales compradores y otros actores relevantes de los mercados ambientales.