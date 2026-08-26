BCIE y Panamá impulsan capacidades para la producción de vacunas

Finanzas

La asistencia permitirá desarrollar los estudios técnicos, económicos, financieros, ambientales y demás análisis especializados necesarios para determinar la viabilidad integral de la Planta Regional de Manufactura de Vacunas y Biofármacos.

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó una asistencia técnica por US$105.000 para la realización del Estudio de Factibilidad Integral de la Planta Regional de Manufactura de Vacunas y Biofármacos (Fase II). Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos impulsados por el Centro Regional de Investigación de Vacunas y Biofármacos (CRIVB), en coordinación con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

La asistencia permitirá desarrollar los estudios técnicos, económicos, financieros, ambientales y demás análisis especializados necesarios para determinar la viabilidad integral del proyecto, así como generar los insumos requeridos para avanzar hacia el diseño de una planta regional de manufactura de vacunas y biofármacos, con una capacidad proyectada de hasta 30 millones de dosis anuales. Este proyecto constituye un paso estratégico para fortalecer las capacidades regionales en investigación, desarrollo y producción de biológicos, contribuyendo a reducir la dependencia de importaciones extrarregionales y a mejorar la capacidad de respuesta de los países de Centroamérica y el Caribe ante futuros desafíos sanitarios. Con un enfoque regional, la iniciativa busca sentar las bases para el desarrollo de capacidades propias de manufactura de vacunas y biofármacos, promoviendo la cooperación entre los países y el aprovechamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas clave para fortalecer la seguridad sanitaria de la región.