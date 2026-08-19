Fitch asigna calificación ‘BB+(pan)’ al programa de bonos de Avanzalia Panamá

Finanzas

La valoración de Fitch considera principalmente el desempeño operativo de la Planta Solar Penonomé I, ubicada en Panamá y con una capacidad instalada de 150 megavatios pico (MWp).

Por revistaeyn.com Fitch Ratings asignó la calificación nacional de largo plazo ‘BB+(pan)’, con Perspectiva Estable, al Programa de Bonos Rotativos de Avanzalia Panamá S.A., por un monto de hasta US$100 millones, así como a la Serie A, que contempla una emisión de hasta US$90 millones. La valoración de Fitch considera principalmente el desempeño operativo de la Planta Solar Penonomé I, ubicada en Panamá y con una capacidad instalada de 150 megavatios pico (MWp). El proyecto mantiene contratos de compraventa de energía a precios fijos, tanto en el mercado privado como en el regulado, con vigencia hasta 2036.

Sin embargo, uno de los principales desafíos identificados por la calificadora es que la capacidad de generación de la planta está sobrecontratada. Esto obliga a Avanzalia Panamá a adquirir energía de terceros para cumplir con los compromisos establecidos en sus contratos de venta, particularmente porque parte de las obligaciones corresponden a períodos en los que la planta solar no genera electricidad. La estructura financiera también incorpora factores de riesgo. La Serie A corresponde a deuda sénior garantizada, con una tasa de interés variable vinculada a SOFR más 3.5 %, y contempla un pago final equivalente al 43 % del monto emitido. Fitch considera que esta concentración genera exposición al riesgo de refinanciamiento, aunque el programa establece límites de apalancamiento para reducir esa presión. Bajo el escenario de calificación de Fitch, la razón de cobertura del servicio de la deuda (RCSD) tendría un mínimo de 0.99 veces y un promedio de 1.05 veces entre 2026 y 2035. El índice de cobertura de vida del proyecto (PLCR) alcanzaría un mínimo de 1.03 veces en 2026.